Krejčíková je nemocná. Se Siniakovou v Ostravě nenastoupí k boji o finále

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková letos odehrály šest společných turnajů. Hned v úvodu sezony v čínském Shenzhenu získaly pátý společný titul, dalších pět akcí pro něj skončilo v semifinále.



V boji o finále prohrály na Australian Open, v Dauhá, v Praze, na Roland Garros a dnes na domácím halovém podniku WTA Premier v Ostravě kvůli nemoci Krejčíkové do semifinálového duelu vůbec nenastoupily.



"Už večer se Bára necítila nejlíp, byla unavená. Vypadá to, že na ní něco dolehlo, a po konzultaci jsme se rozhodly, že je lepší nenastoupit, než se tam protrápit," uvedla Siniaková ve videokonferenci s médii.



"Je to smůla, že se to takhle sešlo, obzvlášť doma, ale zdraví je nejdůležitější. Jen doufám, že pro nás finále zakletý není," poznamenala Siniaková.



Čtyřiadvacetileté Češky v prvních dvou duelech porazily páry Listerová/Voráčová a Linetteová/Teichmannová. Ve dvouhře byla úspěšnější Krejčíková, jež prošla kvalifikací a ve druhém kole vypadla po třísetové porážce s Viktorií Azarenkovou. Siniaková v prvním kole nestačila na talentovanou Američanku Cori Gauffovou.



Poslední turnaj neobvyklé sezony mají dvojnásobné grandslamové šampionky naplánovaný na týden od 9. listopadu do rakouského Lince. Ve čtyřhře by měly obhajovat loňský triumf.



V Ostravě do finále čtyřhry postoupily bez boje Kanaďanka Gabriela Dabrowská s Brazilkou Luisou Stefaniovou. O titul z první společné akce se utkají s nasazenými jedničkami Elise Mertensovou a Arynou Sabalenkovou, nebo Kirsten Flipkensovou a Demi Schuursovou.

Unfortunately, the last two Czech players in the tournament, Kateřina Siniakova and Barbora Krejcikova, were forced to withdraw due to Barbora’s illness. Gabriela Dabrowski and Luisa Stefani are into the finals with a walkover. pic.twitter.com/9c6hBWL4Ec