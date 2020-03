Krejčíková je po návratu z Ameriky v domácí karanténě. Kvůli cestě autem z Vídně

Barbora Krejčíková zamířila z Ameriky do Mnichova. Ale zatímco ostatní Češi pokračovali směr Praha, ona přestoupila na let do Vídně a v pátek večer se z rakouské metropole vydala domů autem. A právě kvůli tomu nečekaně musela do dvoutýdenní domácí karantény.



"Jsem zdravá. Ale protože jsem jela z Vídně do Česka, musím zůstat v karanténě. Rakousko je totiž jednou ze zemí, kde hrozí nákaza koronavirem," oznámila Krejčíková svým fanouškům na Instagramu. Cestou domů se prý chránila respirátorem.



I když Rakousko patří stejně jako Německo na seznam rizikových zemí, po mezipřistání na mnichovském letišti a následném přesunu do Česka lidé do karantény nemusí. Rozhodla o tom česká vláda. Spojené státy rizikovou zemí zatím nejsou.



"Výjimku pro tranzit udělilo ministerstvo vnitra vzhledem k tomu, že riziko nákazy je výrazně menší, než když lidé v takové zemi pobývají a my nemáme možnost zjistit, jak dlouho," odpověděl český ministr zahraničí Tomáš Petříček na dotaz české tenistky prostřednictvím Twitteru.



* Jak je to mozne, kdyz jsme byli vsichni v nemecku na letisti, ktery je zahrnut v rizikovych zemich? Nakaza v budove je preci pravdepodobnejsi, nez venku a je jedno zda-li je to tranzit a nebo ne. Nebezpeci je vsude stejne. #askpetricek — Barbora Krejcikova (@B_Krejcikova) March 14, 2020

Zdravím Vás, výjimku pro tranzit udělilo ministerstvo vnitra vzhledem k tomu, že riziko nákazy je výrazně menší, než když lidé v takové zemi pobývají a my nemáme možnost zjistit, jak dlouho. Vy přejíždíte do Vídně "po zemi"? Vysvětlím telefonicky, pošlete mi číslo na FB, zavolám — Tomáš Petříček (@TPetricek) March 14, 2020

Čtyřiadvacetiletá Krejčíková dosáhla nejlepšího výsledku v sezoně na Australian Open, kde prošla kvalifikací a při premiéře v hlavní soutěži se dostala přes Estonku Kaiu Kanepiovou do druhého kola.



Naposledy si bývalá nejlepší deblistka světa zahrála koncem února v Dauhá, kde se představila pouze ve čtyřhře a s Kateřinou Siniakovou vypadly v semifinále s pozdějšími šampionkami Barborou Strýcovou a Su-Wei Hsieh z Tchaj-wanu.



Se stejnými soupeřkami Krejčíková prohrála i v semifinále Australian Open a ve finále v Dubaji, kde startovala s Číňankou Saisai Zheng. Titul slavila se Siniakovou hned na začátku roku v čínském Shenzhenu.