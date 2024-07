Krejčíková je připravená do zbytku OH dát všechno, podle Pavláska je medaile pořád daleko

Barbora Krejčíková (28) je připravená do druhé poloviny olympijských her dát všechno, věří v mentální síly. Řekla to českým novinářům poté, co dnes na dvorcích Roland Garros strávila zhruba čtyři a půl hodiny. Odehrála bezmála tříhodinový singl proti Ukrajince Elině Svitolinové a pak vítězně zvládla společně s Kateřinou Siniakovou čtyřhru. V obou soutěžích nastoupí i ve středu.

S bronzovou medailistkou z OH v Tokiu Svitolinovou svedla wimbledonská šampionka Krejčíková v pařížském horku vyčerpávající bitvu. Vyhrála 7:6, 2:6, 6:4 a postoupila mezi nejlepších osm. "Mám z toho zápasu obrovskou radost, že jsem ho vybojovala. Obě dvě jsme to strašně chtěly, bojovaly jsme do posledního míče. Jsem ráda, že se mi to povedlo, že jsem postoupila dál a že můžu dál bojovat o medaili," řekla.

Se Siniakovou pak večer zahájily cestu za obhajobou olympijského zlata z Tokia. Tchajwanskou dvojici Hao-Ching Chan, Latisha Chan porazily 6:4 a 6:0. "Zápas byl strašně těžký. Těžké první kolo, ony jsou ryzí deblistky, v prvním setu to ukazovaly, hrály dobře. Jsem ráda, že jsme se držely a potom jsme je v klíčových okamžicích brejkly a získaly první set," pochvalovala si Krejčíková.

Náročný program bude mít i nadále. "Motivace je obrovská. Zbývá posledních pár dní, nechám tam všechno. A budu se snažit odehrát co nejlepší zápas a uvidí se, jak se budu zítra cítit. Hlava dokáže velké věci," řekla především směrem ke dvouhře.

V ní se o postup do semifinále utká se slovenským překvapením Annou Karolínou Schmiedlovou. "Znám ji, ale budu to řešit zítra. Odehrála jsem těžkého singla i náročného debla, chci si užít, že jsme vyhrály, že postupujeme dál v turnaji. Udělám pořádnou regeneraci, dobře se vyspím," plánovala.

Siniaková, která bude ve středu hrát i čtvrtfinále smíšené čtyřhry s Tomášem Macháčem, dnes musela na zápas čekat až do osmé hodiny večerní. "Snažila jsem se co nejdéle spát, což se mi docela povedlo, a pak jsem později přijela i sem. Samozřejmě je to velice dlouhý den, ale jsme na to zvyklí i na turnajích, takže myslím, že jsem to zvládla dobře," pochvalovala si po vítězné čtyřhře.

Medaile je pořád daleko, upozornil Pavlásek

Tomáš Macháč a Adam Pavlásek se sice postupem do čtvrtfinále přiblížili na olympijských hrách na jednu výhru boji o cenné kovy, ale zkušenější člen českého páru Pavlásek v rozhovoru po zápase upozornil, že olympijská medaile je pořád hrozně daleko. Další překážkou budou turnajové dvojky Kevin Krawietz a Tim Pütz z Německa.

"Jsme medaili blíž než v prvním kole, ale já se na to nesnažím myslet. Podle mě ani Tom. Uděláme, co je v našich silách, pokusíme se placce přiblížit. Ale já osobně si to nebudu nějak dávat do hlavy," poznamenal devětadvacetiletý Pavlásek.

Dnes věřil ve vítězství nad Nicolásem Jarrym a Alejandrem Tabilem z Chile, i když s parťákem prohrávali 0:1 na sety a 2:5 v tie-breaku druhé sady. "Tomáš podával, to jsou dva zaručené body na servisu," řekl se smíchem. "Říkali jsme, že se musíme pořád soustředit na každý balon, nic není ztracené. Tenis se hraje do posledního míče. Věděli jsme, že to bude hrozně těžké, protože oba jsou top hráči ve dvouhře, mají skvělé servisy, antukáři, ale věříme v naše schopnosti s Tomášem, který tady hraje neskutečně. Já jsem pořád věřil v to, že to můžeme otočit a vyhrát," doplnil.

Macháč dnes v Paříži odehrál dva zápasy, ve druhém kole dvouhry nestačil na favorizovaného obhájce zlata Alexandera Zvereva z Německa. "Mrzí mě, že jsem nevyužil šance, co jsem měl ve druhém setu, abych se podíval do třetího," posteskl si.

Ani v deblu mu ale ve velkém horku síly nedošly. "Dobře jsem pil, dávali jsme si veškeré suplementy, které jsem mohl. Cítím se dobře na to, že jsem dneska celý den trávil na kurtech," pochvaloval si. Pro Pavláska byl boj s vedrem jednodušší. "Tím, že jsem půlhráč, tak si kryju půlku kurtu. Bylo vedro, ale oproti singlu se tak neběhá, není to tak intenzivní jako ve dvouhře, ale samozřejmě teplo je znát," řekl.

Zatímco reprezentanti Chile se spíše věnují dvouhře, ve čtvrtfinále čeští reprezentanti narazí na německé deblové specialisty, kteří těsně před olympiádou vyhráli antukový turnaj ATP v Hamburku. "Já jsem proti nim ještě nehrál, ale už párkrát měl trénink nebo sparing. Takže se známe celkem dobře. Osobně si myslím, že nám to bude víc vyhovovat. Jsou debloví a Tom je hrozně silný ze základní čáry, takže podle mě s ním nebudou chtít hrát krosy. Budou se cpát na síť. Ale každý den i zápas je jiný. Ani jeden z nich neservírují tak dobře jako ti hráči dneska. Teoreticky bychom mohli mít šance častěji. Ale mají lepší pohyby, mění strany, což bude trochu něco jiného. Šance tam jsou, Tom tady hraje výborně a není důvod, proč bychom nemohli vyhrát," komentoval soupeře Pavlásek.

Pokud by Češi uspěli, mohli by se v semifinále utkat s nejsledovanějším párem olympijského turnaje v sestavě Carlos Alcaraz, Rafael Nadal. "Bylo by to něco výjimečného. Už spolu dál hrát nebudou, je to jejich první a poslední turnaj. Zahrát si s nimi o nějakou medaili by bylo fajn," zasnil se Macháč.