Krejčíková je v Londýně bez trenéra. Teď je pro ni klíčem kondiční příprava, víc o tom mluvit nechce

"Není tady," odpověděla Krejčíková na otázku k absenci Kartuse v lóži. "Mám tady zbytek týmu. Kondičního a fyzia. Pojali jsme to teď takto. Asi o tom zatím nechci mluvit. Třeba po turnaji," doplnila.

Bývalá světová dvojka a dvojnásobná vítězka předloňského Roland Garros se na třetí grandslamový turnaj sezony soustředí hlavně po kondiční stránce. "Dělali jsme více kondiční přípravu, protože ta je teď u mě hlavní klíč. Na antuku jsem nebyla připravená, a když nejsem připravená, tak mi to nezapadne dohromady," uvedla.

Zápas se 144. hráčkou světa Watsonovou zvládla díky stoprocentnímu servisu a třem brejkům. Do 2. kola Wimbledonu postoupila potřetí za sebou. Na kurtu číslo 1 ustála i podporu britských fanoušků. "Vnímala jsem, že hodně fandili Heather. To jsem ale čekala a byla na to připravená. Slyšela jsem i pár lidí, kteří povzbuzovali česky. Ke konci druhého setu lidé fandili víc a cítila jsem, že se s nimi soupeřka zlepšuje. Byla jsem proto ráda, že jsem to dohrála a nešlo se dál," podotkla Krejčíková.

Během utkání si rodačka z Brna vyžádala přestávku na ošetření nohy. "Nevím, co se stalo. V nějakém momentě, když jsem dobíhala míč, který byl aut a zastavila jsem, tak mě píchlo v noze a další tři míče to bolelo. Zavolala jsem si fyzia, aby mi to zatejpovali. Potom už to bylo lepší a píchlo mě v tom jen jednou," líčila Krejčíková.

Po neúspěšném Roland Garros, kde dohrála v 1. kole, si zatím travnatou část sezony pochvaluje. Před Wimbledonem se dostala i do finále turnaje v Birminghamu. "Na trávu jsem se těšila, že to bude nový začátek. V Birminghamu jsem cítila, že se zápas od zápasu zlepšuju. Myslím, že na trávě hraju každou sezonu radši a víc mě to na ní baví. Tenis je tam zajímavý a přicházím na to, jak svou hru použít. Uvidíme kolo od kola," řekla sedmadvacetiletá tenistka.

Úvodní utkání Wimbledonu vyhrála den po 25. výročí triumfu bývalé trenérky Jany Novotné. "Když jdu do šatny, vídám její fotku v takovém zlatém rámečku. Koukám na ni každý den," uvedla. "Když ale vyhrála Wimbledon, byly mi ani ne tři roky. Byla jsem malinká a ještě jsem nevěděla, že budu hrát tenis, takže jsem to nevnímala. Tyhle data bych asi sledovala jinak, kdyby tu Jana s námi pořád byla," připomněla Krejčíková.

Během turnaje bydlí u místní rodiny pět minut od areálu. "Jsem u nich už od roku 2015, takže dlouho. Líbí se mi tam, rodina je to příjemná a je tam i pejsek. To je pro mě vždy plusové a klíčové. Mám tam super podmínky a je to pro mě příjemné oživení," dodala Krejčíková, kterou čeká ve 2. kole šestnáctiletá Ruska Mirra Andrejevová.