Krejčíková letos jako první porazila Sabalenkovou! V Dubaji se oklepala z kanára

Barbora Krejčíková v roce 2023 ani jednou neporazila hráčku Top 30, ale v Dubaji se rozehrála skalpem Iriny Beguové a odrazila se k cenným skalpům: Darji Kasatkinové (8. v WTA), Petry Kvitové (15.) a dokonce Aryny Sabalenkové (2.), na kterou si dnes vyšlápla ve svém prvním letošním čtvrtfinále.



Sabalenková letos triumfovala v Adelaide i na Australian Open, na kterém slavila první grandslamový titul. V Dubaji ztratila s lotyšskou obhájkyní titulu Jelenou Ostapenkovou teprve podruhé v sezoně set, ale další čtyři sady získala jednoznačně 6-0, 6-1, 6-1, 6-1 a impozantně vstoupila i do svého 14. letošního souboje s Krejčíkovou.



Rodačka z Minsku vedla 6-0 a 3-1, ale vyhrát i třetí vzájemný souboj nakonec nedokázala. Česká tenistka proti dlouho téměř nechybující soupeřce trpělivě čekala na svou šanci, která přišla. V pátém gamu druhé sady zaznamenala první brejk, který jí vlil čerstvou krev do žil.



Krejčíková se nadechla k obratu a do konce zápasu už nečelila brejkbolu. Za stavu 0-6, 5-6 a 30-30 byla dva míčky od porážky, ale k mečbolu favoritku nepustila. V následném tie-breaku vyhrála šest výměn po sobě a vynutila si třetí dějství.



Do něj vstoupila ziskem prvního fiftýnu a z české skupinky fanoušku v publiku se ozvalo 'Je to doma'. Krejčíková se neubránila úsměvu a vzápětí prohrála dva míčky, ale servis udržela. Průběhem zaskočenou Sabalenkovou dorazila ziskem pěti her v řadě a po dvou hodinách zvítězila 0-6 7-6 6-1.



"Ona do zápasu vstoupila skvěle, skoro nechybovala. Já jen čekala na šanci a doufala, že se to otočí na mou stranu. Jen jsem bojovala o každý míček. Já se nikdy nevzdávám, za žádného skóre," vysvětlovala rodačka z Ivančic.



"A strašně moc mi pomohli čeští fanoušci, kterým děkuju za obrovskou podporu. Hodně mi tu situaci usnadnili, říkali mi srandovní věci, aby to odlehčili a abych se uvolnila. Cítila jsem se tu jako doma, jako když jsem vloni hrála v Ostravě," smála se dojatá Krejčíková pár desítek vteřin po nečekaném obratu.



Hráčku Top 10 porazila podeváté v kariéře a vůbec poprvé to dokázala dvakrát na jednom turnaji. Svůj druhý nejcennější skalp slaví čtyři měsíce poté, co loni na podzim ve finále halového turnaje v Ostravě udolala světovou jedničku Igu Šwiatekovou.



Zraněná Muchová odstoupila

O finále se předloňská finalistka Krejčíková utká v odvetě za porážku v osmifinále letošního Australian Open se světovou trojkou Jessicou Pegulaovou z USA (h2h 0-1).



Američanka dnes postoupila bez boje po odstoupení Karolíny Muchové, která měla den po skalpu Belindy Bencicové bojovat o své první semifinále od Australian Open 2021. Česká tenistka se ale před čtvrtfinálovým soubojem omluvila kvůli zranění břišního svalu.



Muchová napodobila včerejší odstoupení nemocné krajanky Karolíny Plíškové (nemoc), díky které bej boje postoupila Polka Iga Šwiateková.



Rozjetou světovou jedničku Šwiatekovou, která v posledních pěti zápasech ztratila dohromady jen osm gamů, v semifinále vyzve Cori Gauffová. (h2h 5-0). 18letá Američanka v pěti vzájemných duelech s o tři roky starší Polkou nevyhrála ani set a ve čtyřech loňských střetnutích ani jednou neuhrála víc jak čtyři hry.



Gauffová ve čtvrtfinále porazila 6-2 7-5 krajanku Madison Keysovou a vyrovnala své maximum na podnicích WTA 1000. Finalistka loňského Roland Garros bude proti Šwiatekové usilovat celkově páté bude.