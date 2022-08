Krejčíková: Mé výkony se zlepšují, jsem snad na dobré cestě

Barbora Krejčíková má za sebou úspěšný vstup do US Open a po vítězství nad mexickou hráčkou z kvalifikace Fernandou Contrerasovou 6-0 6-4 byla spokojená i s předvedenou hrou. Úřadující čtvrtfinalistka se vypořádala také s kulisou diváků, kteří fandili soupeřce. V New Yorku by vedle dvouhry ráda uspěla i v deblu s Kateřinou Siniakovou.

"Myslím, že to byl dobrý vstup do turnaje. Podle mě jsem hrála dobře," řekla Krejčíková českým novinářům v New Yorku. "První kola jsou vždy těžká a nepříjemná. Měla jsem soupeřku, která tu hrála už tři zápasy a byla dobře rozehraná. Byla jsem ráda, že jsem utkání zvládla takto ve dvou setech a postoupila," doplnila loňská vítězka Roland Garros.

Šestadvacetiletá Krejčíková zaznamenala teprve sedmé vítězství od únorového zranění lokte. Od té doby se snaží navázat na předchozí formu, díky níž se letos dostala například do čtvrtfinále Australian Open.

V tuto chvíli je Krejčíková zdravotně fit. "Doufám, že mi tato výhra pomůže. Myslím, že se mé výkony teď zlepšují. V posledních týdnech jsme pracovali na tom, aby to šlo nahoru. Věřím, že jsem na dobré cestě," řekla svěřenka trenéra Aleše Kartuse.

Snažila se zapracovat na všech aspektech své hry. "Nezapadalo mi to tak, jak jsem jsem si představovala, takže jsme museli pracovat na všem. Od úderů, přes pohyb, voleje, servis, returny… Vše, co používám, musíme zlepšit," konstatovala Krejčíková.

Utkání proti Contrerasové měla víceméně pod kontrolou. V prvním setu nadělila 200. hráčce žebříčku WTA "kanára" a ve druhé sadě prolomila čtyřikrát její servis.

"Určitě jsem ráda za to, jak jsem to zvládla. I když jsem to nedoservírovala, věřila jsem, že to uhraju. Dalo by se říct, že ve druhém setu se mi hrálo lépe na returnu," řekla Krejčíková. Divácká podpora soupeřky ji nezaskočila. "Očekávala jsem to. Mexiko zase není daleko, takže byla napůl doma," doplnila rodačka z Brna.

Na US Open se chystá hrát také čtyřhru. Naposledy se se Siniakovou dostaly do semifinále turnaje v Clevelandu. Potom ale musely kvůli zranění zad spoluhráčky odstoupit.

"Motivace je stejná jako na jiných turnajích. Chceme tu s Kačkou předvést nejlepší výsledek a budeme bojovat, aby se to podařilo. Ještě jsme ale pořádně nezačaly turnaj. Vždyť jsem teprve odehrála první zápas dvouhry," dodala s úsměvem Krejčíková, kterou ve 2. kole dvouhry čeká Srbka Aleksandra Kruničová.