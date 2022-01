Krejčíková otočila manko setu a brejku proti Ostapenkové a je v osmifinále Australian Open

Barbora Krejčíková loni do Austrálie přijela coby až 66. hráčka světa a asi nikdo nečekal, že se za rok vrátí se třemi tituly a v roli grandslamové šampionky, členky elitní desítky světového hodnocení a účastnice posledního Turnaje mistryň.

Úřadující šampionka French Open kvůli nemoci přišla o úvodní týden sezony, ale od prvního zápasu si vede skvěle a nucená přestávka není na jejích výkonech vůbec znát. V Sydney se při svém debutu dostala až do svého šestého kariérního finále a jen pár míčků ji dělilo od dalšího triumfu.

Výborně si vede také na grandslamovém Australian Open, kde patří do širšího okruhu favoritek. První komplikace musela řešit až dnes. Po suverénních výhrách nad veteránkou Andreou Petkovicovou a divokou kartou Xiyu Wang se v souboji šampionek French Open střetla s Jelenou Ostapenkovou a vítězku antukového grandslamu z roku 2017 přetlačila až po více než dvou hodinách boje.

Zatímco loni v Dubaji lotyšskou jedničku smetla za hodinu a čtvrt, v Melbourne to dlouho vypadalo na přesně opačný výsledek. Krejčíková příliš chybovala, nepomáhala si servisem, nevyužívala své šance a za hodinu prohrávala už 2-6 1-3. Pak ale Ostapenkové poprvé sebrala podání a okamžitě se zlepšila na servisu i returnu a stav utkání srovnala.

Vyhráno ovšem neměla. Ostapenková sice už pomáhala i chybami, nicméně stále byla rovnocennou soupeřkou. Krejčíková získala klíčový brejk hned v úvodním gamu a náskok si udržela až do konce, přestože musela až na jednu výjimku ve všech gamech na podání přes shodu, čelila celkem čtyřem brejkbolům a využila až v pořadí třetí mečbol.

"Byl to těžký, náročný zápas a musela jsem si sáhnout na dno sil. Jsem na sebe pyšná a jsem nadšená, že jsem v sobě objevila bojovného ducha. Je snem každého zahrát si na tomhle skvělém kurtu Roda Lavera a neodešla bych bez boje," řekla Krejčíková na kurtu.

Krejčíková tak znovu vylepšila své maximum na úvodním grandslamu sezony, dnešním postupem zkompletovala účast ve druhém týdnu na všech akcích velké čtyřky a mezi nejlepší šestnáctkou je už na čtvrtém grandslamu v řadě. O třetí čtvrtfinále na největších tenisových podnicích (loňský triumf na French Open, čtvrtfinále na loňském US Open) se utká s Viktorií Azarenkovou (H2H 0-1).

