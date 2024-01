Krejčíková se pokusí poprvé vyzrát na kometu Andrejevovou. V akci budou i Djokovič a Sabalenková

V rámci osmého hracího dne letošního ročníku Australian Open jsou na programu první osmifinálové zápasy. Barbora Krejčíková (28) je jednou z posledních dvou českých nadějí ve dvouhře a bude se snažit na třetí pokus najít recept na kometu loňské sezony Mirru Andrejevovou (16). Do druhého týdne úvodního grandslamu sezony v neděli vstoupí také obhájci titulu Novak Djokovič (36) a Aryna Sabalenková (25).

Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 21. 1.

Češi v akci

Krejčíková (9-ČR) - M. Andrejevová (-) | John Cain Arena (05:30 SEČ)



Další osmifinále žen

Frechová (Pol.) - Gauffová (4-USA) | Rod Laver Arena (02:00 SEČ)

Kosťuková (Ukr.) - Timofejevová (-) | Kia Arena (03:00 SEČ)

Anisimovová (USA) - Sabalenková (2-) | Margaret Court Arena (03:30 SEČ)



Osmifinále mužů

Djokovič (1-Srb.) - Mannarino (Fr.) | Rod Laver Arena (03:30 SEČ)

Fritz (12-USA) - Tsitsipas (7-Řec.) | John Cain Arena (03:30 SEČ)

Sinner (4-It.) - Chačanov (15-) | Margaret Court Arena (06:00 SEČ)

De Minaur (10-Austr.) - Rubljov (5-) | Rod Laver Arena (09:00 SEČ)

Češi v akci

Barbora Krejčíková (11.) - Mirra Andrejevová (47.) | John Cain Arena (05:30 SEČ)

Barbora Krejčíková musela v tomto týdnu už podruhé sáhnout po obratu a uspěla i tentokrát. Deblová šampionka posledních dvou ročníků Australian Open odvrátila v koncovce druhé sady všechny čtyři brejkboly a domácí kvalifikantku Storm Hunterovou nakonec přetlačila 4:6, 7:5, 6:3. V osmifinále grandslamů je posedmé v kariéře (bilance 3:3).

Bývalá vítězka French Open, která musela otáčet i souboj s divokou kartou Mai Hontamaovou, je v osmifinále Australian Open třetím rokem po sobě (čtvrtfinále 2022 a osmifinále 2023). Od konce loňského února je to teprve počtvrté, co 28letá Češka dokázala zaregistrovat šňůru alespoň tří vítězství. Přesto se i díky triumfu na WTA 1000 v Dubaji drží okolo TOP 10.

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 3:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 3:1

Bilance proti hráčkám TOP 50: 0:0 (kariérní 47:48)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:3)

Barbora Krejčíková - Australian Open

Kariérní bilance: 12:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 1:1

Generálka: Adelaide (1. kolo)

Cesta turnajem: Hontamaová (2:6, 6:4, 6:3), Korpatschová (6:2, 6:2), Hunterová (4:6, 7:5, 6:3)

Mirra Andrejevová zahájila Australian Open suverénně, Bernardě Peraové a bývalé světové dvojce Ons Jabeurové dohromady povolila pouhých devět gamů. Ve třetím kole však měla nečekané a obrovské potíže se 72. hráčkou pořadí Diane Parryovou, kterou udolala až v super tie-breaku rozhodující sady, po odvráceném mečbolu a ze stavu 1:5 v posledním setu.

Šestnáctiletá Ruska si zahraje ve druhém týdnu grandslamů podruhé. Finalistka loňského ročníku místní juniorky dorazila do Melbourne Parku krátce po vystoupení v Brisbane, které zakončila ve svém prvním čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Díky loňským úspěchům se kometa poslední sezony velmi rychle vyšplhala do TOP 50 pořadí a zřejmě půjde letos ještě výše.

Mirra Andrejevová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (čtvrtfinále)

Bilance: 6:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 6:1

Bilance proti hráčkám TOP 20: 2:0 (kariérní 6:5)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Mirra Andrejevová - Australian Open

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Brisbane (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Peraová (7:5, 6:2), (6) Jabeurová (6:0, 6:2), Parryová (1:6, 6:1, 7:6)

Vzájemná bilance: Krejčíková prohrává 0:2. S Andrejevovou zatím neuhrála set, loni ve Wimbledonu skrečovala a později v Pekingu získala pouhé čtyři gamy. Andrejevová absolvuje osmifinále grandslamů podruhé, loni ve Wimbledonu nedotáhla náskok 4:1 ve druhé sadě a podlehla 6:3, 6:7, 2:6 Madison Keysové.

Další osmifinále žen

Magdalena Frechová (69.) - Coco Gauffová (4.) | Rod Laver Arena (02:00 SEČ)

Magdalena Frechová prožívá jasně nejlepší týden své kariéry. Na probíhajícím Australian Open se už párkrát vzepřela papírovým předpokladům a ve třetím kole si poradila s kvalifikantkou a 190. hráčkou světa Anastasií Zacharovovou. V rozhodující sadě dvakrát dohnala manko brejku, za stavu 4:4 odvrátila tři brejkboly a po třech hodinách zvítězila 4:6, 7:5, 6:4.

Šestadvacetiletá Polka si tak poprvé v kariéře zahraje ve druhém týdnu grandslamových podniků. Napříč třemi zápasy strávila na kurtech osm hodin. Své působení v Melbourne Parku zahájila obratem proti domácí Darje Savilleové a pak senzačně přehrála 6:4, 7:6 Caroline Garciaovou a připsala si na 24. pokus svůj první skalp TOP 20.

Magdalena Frechová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 6:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 6:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 0:10)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Magdalena Frechová - Australian Open

Kariérní bilance: 3:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Auckland (1. kolo), Hobart (2. kolo)

Cesta turnajem: Savilleová (6:7, 6:3, 7:5), (16) Garciaová (6:4, 7:6), Zacharovová (4:6, 7:5, 6:4)

Coco Gauffová může projít do grandslamového čtvrtfinále, aniž by čelila někomu z nejlepší čtyřicítky pořadí a potkala více než jednu hráčku figurující v TOP 65 žebříčku. Úřadující šampionka US Open si zatím vede suverénně, set nepovolila Anně Karolíně Schmiedlové, Caroline Dolehideové (potřebovala tie-break) ani další krajance Alycii Parksové.

Američanka absolvuje svůj poslední grandslamový turnaj v roli teenagerky. Po skončení loňské travnaté části sezony má fenomenální bilanci 32:4, což zahrnuje první triumf na WTA 500, na "tisícovkách" a také na grandslamech a ještě úspěšnou obhajobu v Aucklandu. Letos zvládla všech osm utkání, pouze v jednom narazila na někoho z nejlepší třicítky hodnocení.

Coco Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (triumf)

Bilance: 8:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 8:0

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 3:0 (kariérní 59:10)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 5:4)

Coco Gauffová - Australian Open

Kariérní bilance: 10:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020, 2023-24)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0:2

Generálka: Auckland (triumf)

Cesta turnajem: Schmiedlová (6:3, 6:0), Dolehideová (7:6, 6:2), Parksová (6:0, 6:2)

Vzájemná bilance: 0:0. Gauffová v 19 letech odehraje svůj již 10. osmifinálový zápas na grandslamech, v této fázi podniků velké čtyřky má úspěšnost 5:4. Frechová už předčila veškerá očekávání, před startem turnaje měla bilanci 0:32 s hráčkami TOP 50 na betonech a slavila jen pět výher v hlavních soutěžích majorů.



Marta Kosťuková (37.) - Maria Timofejevová (170.) | Kia Arena (03:00 SEČ)

Marta Kosťuková na letošním Australian Open ukazuje svou obrovskou bojovnost a za odměnu si podruhé v kariéře zahraje ve druhém týdnu grandslamů. Bývalá šampionka místní juniorky předvedla ve druhém zápase po sobě úspěšný obrat, tentokrát po setech 2:6, 6:4, 6:4 proti Elině Avanesjanové. Překonala tak bilanci 0:3 ve třetím kole v Melbourne.

Jednadvacetiletá Ukrajinka potřebovala ve všech třech kolech všechny tři sety. Nejtěžší bylo to druhé s Elise Mertensovou, proti níž odvracela mečbol a zvítězila až v super tie-breaku. Jedná se o její první sérii tří výher od březnového triumfu v Austinu (první titul na WTA). V jediném předchozím osmifinále na majorech, na French Open 2021, neuspěla.

Marta Kosťuková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (čtvrtfinále)

Bilance: 6:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 6:2

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 0:0 (kariérní 110:43)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Marta Kosťuková - Australian Open

Kariérní bilance: 9:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Brisbane (2. kolo), Adelaide (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Liuová (6:3, 4:6, 6:1), (25) Mertensová (5:7, 6:1, 7:6), Avanesjanová (2:6, 6:4, 6:4)

Maria Timofejevová pokračuje v pohádkovém debutu v hlavních soutěžích grandslamových podniků. Dvacetiletá Ruska odehrála v Melbourne Parku včetně kvalifikace už šest zápasů a na kurtech strávila přes 11 hodin. V hlavním losu vyřadila Alizé Cornetovou (6:2, 6:4), bývalou šampionku Caroline Wozniackou (1:6, 6:4, 6:1) a nasazenou desítku Beatriz Haddadovou Maiaovou (7:6, 6:3).

Je těžké uvěřit tomu, že hraje svou teprve třetí hlavní soutěž na nejvyšší tour. Premiéru absolvovala loni na konci července na antuce v Budapešti a coby lucky loser senzačně maďarskou akci WTA 250 ovládla. Od září do listopadu na okruhu kvůli operaci chodidla chyběla a do Melbourne dorazila coby až 170. hráčka světového hodnocení.

Maria Timofejevová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj na nejvyšší tour

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj na nejvyšší tour

Bilance: 6:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 6:1

Bilance proti hráčkám TOP 50: 1:0 (kariérní 1:0)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Maria Timofejevová - Australian Open

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: 125k Canberra (kvalifikace)

Cesta turnajem: Cornetová (6:2, 6:4), Wozniacká (1:6, 6:4, 6:1), (10) Haddadová Maiaová (7:6, 6:3)

Vzájemná bilance: 0:0. Timofejevová odehraje svůj šestý kariérní souboj s hráčkami TOP 100 (bilance 3:2) a bude útočit na další vylepšení svého maxima na majorech. Kosťuková je sice jen o rok starší, nicméně na nejvyšší tour působí už přes šest let a bude mít na své straně mnohem větší zkušenosti.



Amanda Anisimovová (442.) - Aryna Sabalenková (2.) | Margaret Court Arena (03:30 SEČ)

Amanda Anisimovová měla těžší cestu do osmifinále než její následující soupeřka, ale také ona zvládla všechny tři zápasy bez ztráty setu. Dvaadvacetiletá Američanka vyřadila nasazenou třináctku Ljudmilu Samsonovovou, bývalou semifinalistku French Open Nadiu Podoroskou a bývalou světovou dvojku Paulu Badosaovou. Každý duel stihla do 90 minut.

Bývalá světová jednadvacítka, která kvůli syndromu vyhoření zakončila loňskou sezonu už v dubnu a momentálně figuruje na 442. místě, vyrovnala své maximum na Australian Open. V této fázi neuspěla proti Petře Kvitové (2019) ani Ashleigh Bartyové (2022), ale do čtvrtfinále grandslamů už se podívala (French Open 2019 a Wimbledon 2022).

Amanda Anisimovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 4:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 4:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 7:18)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:3)

Amanda Anisimovová - Australian Open

Kariérní bilance: 9:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019, 2022, 2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:2

Generálka: Auckland (2. kolo)

Cesta turnajem: (13) Samsonovová (6:3, 6:4), Podoroská (6:2, 6:3), Badosaová (7:5, 6:4)

Aryna Sabalenková poprvé v kariéře vyhrála na nejvyšším okruhu bez ztráty jediného gamu, ve třetím kole zničila dvakrát 6:0 nasazenou Lesju Curenkovou. Na pokračování obhajoby loňského triumfu potřebovala pouhých 52 minut. Pětadvacetiletá Běloruska nedala šanci ani náctiletým kvalifikantkám Elle Seidelové a Brendě Fruhvirtové.

Jako první od krajanky a dvojnásobné šampionky Viktorie Azarenkové v roce 2016 (pět her) ztratila po cestě do osmifinále úvodního grandslamu sezony šest a méně gamů. Obhájkyně titulu, jež se na všech čtyřech loňských grandslamech probojovala minimálně do semifinále, vyhrála sedm z posledních osmi osmifinálových zápasů na podnicích velké čtyřky.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (finále)

Bilance: 7:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 7:1

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 2:0 (kariérní 128:54)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 7:3)

Aryna Sabalenková - Australian Open

Kariérní bilance: 15:5

Nejlepší výsledek: triumf (2023)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 1:2

Generálka: Brisbane (finále)

Cesta turnajem: Seidelová (6:0, 6:1), B. Fruhvirtová (6:3, 6:2), (28) Curenková (6:0, 6:0)

Vzájemná bilance: Anisimovová vede 4:1. Už je to pět let, co Američanka smetla Sabalenkovou 6:3, 6:2 právě v tomto dějišti. Od té doby se střetly už jen na antukových dvorcích, v posledním souboji předloni ve čtvrtfinále na podniku WTA 1000 v Římě uspěla po obratu Běloruska a poprvé Anisimovovou porazila.

Osmifinále mužů

Novak Djokovič (1.) - Adrian Mannarino (19.) | Rod Laver Arena (03:30 SEČ)

Novak Djokovič potkal ve třetím kole svého papírově zatím nejtěžšího soupeře na turnaji a poprvé v tomto týdnu neztratil set, když přehrál 6:3, 6:3, 7:6 Tomáse Martína Etcheverryho. V předchozích kolech měl naopak potíže, Dinovi Prižmičovi povolil set a proti Alexejovi Popyrinovi byl několikrát jediný míček od stavu 1:2 na sety.

Šestatřicetiletý Srb předvedl v posledním utkání mnohem lepší výkon než v těch předchozích dvou, což značí, že je na tom zdravotně zase o něco lépe. V United Cupu kvůli problémům s pravým zápěstím ztratil set s Jiřím Lehečkou a jasně prohrál s Alexem de Minaurem a v Melbourne Parku zase bojuje v posledních dnech s nachlazením. Pokud by byl zdravotně limitován i nadále, nemusel by úspěšně obhájit loňský triumf.

Aktuální lídr žebříčku má v posledních měsících famózní formu. Na posledních čtyřech klasických turnajích získal titul a po čtvrtfinálovém nezdaru v květnu na antukovém Masters v Římě byl na každé akci ve finále. Na Australian Open je s 10 tituly nejúspěšnějším hráčem v historii a naposledy v tomto dějišti prohrál v osmifinále ročníku 2018 s Hyeonem Chungem. Tehdy se ovšem vracel po dlouhém zranění lokte.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 5:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 5:1

Bilance proti hráčům TOP 20: 0:1 (kariérní 389:143)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 57:5)

Novak Djokovič - Australian Open

Kariérní bilance: 92:8

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2011-13, 2015-16, 2019-2021, 2023)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 13:2

Generálka: United Cup (bilance 2:1)

Cesta turnajem: Prižmič (6:2, 6:7, 6:3, 6:4), Popyrin (6:3, 4:6, 7:6, 6:3), (30) Etcheverry (6:3, 6:3, 7:6)

Adrian Mannarino očekáváný souboj Djokoviče s Benem Sheltonem nepřipustil. Mladého Američana a loňského čtvrtfinalistu překvapivě vyřadil v pěti setech. Francouzský veterán tak znovu potvrdil, že se mu v poslední době v pětisetových bitvách náramně daří, v předchozích dnech stejným způsobem porazil také bývalého šampiona Stana Wawrinku a Jaumeho Munara.

Vypadá to, že v 35 letech má konečně dostatečnou formu na to, aby poprvé v kariéře postoupil do čtvrtfinále grandslamů. Bohužel pro něj narazí v osmifinále Australian Open na majitele 24 grandslamových vavřínů a statisticky nejúspěšnějšího hráče všech dob. Na majorech debutoval v roce 2006 a všechna čtyři předchozí osmifinále prohrál, ve třech z nich ho zastavil člen Big Three.

Adrian Mannarino - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 4:3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 4:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:2 (kariérní 10:55)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:4)

Adrian Mannarino - Australian Open

Kariérní bilance: 14:14

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022, 2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: United Cup (bilance 1:3)

Cesta turnajem: Wawrinka (6:4, 3:6, 5:7, 6:3, 6:0), Munar (6:3, 6:3, 1:6, 2:6, 6:3), (16) Shelton (7:6, 1:6, 6:7, 6:3, 6:4)

Vzájemná bilance: Djokovič vede 4:0. Pro největšího favorita nepředstavují soupeři z Francie už několik let žádný problém, vyhrál s nimi posledních 23 soubojů. Tato série se táhne od roku 2018. Bylo by obrovským překvapením, kdyby mezi nejlepší osmičku postoupil Mannarino.



Taylor Fritz (12.) - Stefanos Tsitsipas (7.) | John Cain Arena (03:30 SEČ)

Taylor Fritz v loňské sezoně překonal svého následujícího protivníka v počtu titulů i výher napříč všemi úrovněmi. Pro 26letého Američana se jedná o velký úspěch, protože Tsitsipas se v posledních pár sezonách pravidelně umisťoval na prvních místech, co se dosažených vítězství týče. V posledních měsících loňského roku však bojoval se slabší fyzickou kondici a nejlepší formou se neprezentuje ani na začátku toho letošního.

V posledních letech si ovšem vybudoval důležitou schopnost vyhrávat, i když se mu tolik nedaří. Také díky tomu se stal hráčem TOP 10. V tomto týdnu ukázal tuto kvalitu už dvakrát, v úvodním kole zdolal v pěti setech antukového specialistu Facunda Díaze Acostu a ve třetím kole po ztracené úvodní sadě suverénně přehrál Fábiána Marozsána.

Právě na Australian Open zlomil sérii sedmi nezdarů v utkáních třetího kola na grandslamech a poprvé postoupil do druhého týdne podniků velké čtyřky, když předloni přemohl v pětisetové bitvě Roberta Bautistu. V osmifinále potkal právě Tsitsipase a nevyužil toho, že Řek nebyl v nejlepší kondici.

Taylor Fritz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 4:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 4:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 18:33)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:1)

Taylor Fritz - Australian Open

Kariérní bilance: 13:7

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022, 2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: United Cup (bilance 1:1)

Cesta turnajem: Díaz Acosta (4:6, 6:3, 3:6, 6:2, 6:4), Gaston (6:0, 6:3, 6:1), Marozsán (3:6, 6:4, 6:2, 6:2)

Stefanos Tsitsipas předvedl ve třetím kole letošního Australian Open svůj zatím nejlepší výkon v probíhající sezoně. Zatímco v úvodních dvou kolech povolil set lucky loserovi Zizouovi Bergsovi i nebezpečnému domácímu zástupci Jordanovi Thompsonovi, v souboji o osmifinále dominoval proti Lucovi Van Asschemu. Francouzskému teenagerovi povolil pouhých sedm gamů a nadělil mu kanára.

Pětadvacetiletý Řek v posledním roce bojoval se zdravotními problémy a často předváděl podprůměrné výkony, což vedlo k jednomu zklamání za druhým, ztrátě sebevědomí a vypadnutí ze seznamu největších adeptů na ty nejcennější trofeje. Suverénní vítězství nad Van Asschem je ale určitě krokem správným směrem a bude zajímavé sledovat, zda bude sedmý hráč světa v tomto progresu pokračovat.

Na Australian Open sbírá v posledních letech vynikající výsledky a je vlastně úplně jedno, v jaké formě do Melbourne Parku dorazí. Ačkoli má za sebou asi tu vůbec nejtěžší sezonu, dokázal ji odstartovat postupem do svého prvního finále na tomto grandslamu.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 4:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 4:1

Bilance proti hráčům TOP 20: 0:1 (kariérní 71:67)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 6:4)

Stefanos Tsitsipas - Australian Open

Kariérní bilance: 24:6

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: finále

Bilance v osmifinále: 3:0

Generálka: United Cup (bilance 1:1)

Cesta turnajem: Bergs (5:7, 6:1, 6:1, 6:3), Thompson (4:6, 7:6, 6:2, 7:6), Van Assche (6:3, 6:0, 6:4)

Vzájemná bilance: 3:3, Tsitsipas vyhrál tři ze čtyř oficiálních soubojů. Tsitsipas momentálně nemá takovou formu, aby dokázal pravidelně porážet kolegy z TOP 20 žebříčku. V nejlepším rozpoložení však není ani Fritz a bude mít potíže s tím, aby momentální zranitelnost řecké jedničky nějak využil.



Jannik Sinner (4.) - Karen Chačanov (15.) | Margaret Court Arena (06:00 SEČ)

Jannik Sinner hraje v posledních měsících v životní formě a na Australian Open by měla být jeho jedinou překážkou po cestě do závěrečných bojů vlastní fyzická kondice. Takto jako v posledních měsících se neprosadil už dříve hlavně kvůli neustálým zdravotním problémům. Na Australian Open však zatím sbírá jednu rychlou výhru za druhou a šetří síly na případná poslední kola.

Dvaadvacetiletý Ital si po své nejlepší sezoně naordinoval o něco delší odpočinek a první oficiální letošní turnaj absolvuje až nyní v Melbourne Parku. Na úvodním grandslamu roku zatím zbytečně neztrácí síly, set nepovolil Boticovi van de Zandschulpovi, Jesperovi De Jongovi ani Sebastiánovi Báezovi a dohromady ztratil pouhých 22 gamů.

Úřadující šampion Masters v Torontu vypadl loni na obou hardových grandslamech právě v osmifinále. Po US Open je však mnohem kvalitnějším hráčem, dokázal porazit alespoň jednou všechny tři ostatní členy TOP 4 žebříčku a posbíral tři tituly (Vídeň, Peking a Davis Cup). Na letošním Australian Open se tak zaslouženě řadí mezi čtyři největší favority.

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 3:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 3:0

Bilance proti hráčům TOP 20: 0:0 (kariérní 40:35)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 5:5)

Jannik Sinner - Australian Open

Kariérní bilance: 11:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 1:1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Van De Zandschulp (6:4, 7:5, 6:3), De Jong (6:2, 6:2, 6:2), (26) Báez (6:0, 6:1, 6:3)

Výkony Karena Chačanova na letošním Australian Open možná neodpovídají jeho žebříčkovému postavení, nicméně klíčové momenty zvládá tak dobře jako kdokoli z TOP 10 pořadí. Sedmadvacetiletý Rus musel řešit potíže proti Danielovi Altmaierovi, Aleksandarovi Kovacevicovi i Tomášovi Macháčovi a vždy nakonec našel cestu k čtyřsetovému vítězství.

V roce 2018 získal na Masters v Paříži svůj dosud nejcennější titul. Poté se však několik let trápil a znovu se začal na těch největších akcích pravidelně prosazovat až v posledních zhruba dvou letech, dokonce se loni na týden vrátil do TOP 10 hodnocení. Mezi US Open 2022 a French Open 2023 včetně postoupil na grandslamech třikrát alespoň do čtvrtfinále. Jeho vzestup a návrat na výsluní však zhatilo zranění, které si přivodil loni na French Open.

Karen Chačanov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 3:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 3:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 12:47)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 5:5)

Karen Chačanov - Australian Open

Kariérní bilance: 18:7

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Hongkong (2. kolo)

Cesta turnajem: Altmaier (5:7, 6:3, 7:6, 7:6), Kovacevic (6:4, 6:3, 4:6, 6:3), Macháč (6:4, 7:6, 4:6, 7:6)

Vzájemná bilance: Sinner vede včetně exhibicí 3:1, jediný souboj na grandslamech vyhrál Chačanov. Ruský tenista se nemůže v momentální formě s italskou jedničkou měřit. Pokud Sinner nezaznamená náhlý propad formy, tak by měl zvládnout roli jasného favorita.



Alex de Minaur (10.) - Andrej Rubljov (5.) | Rod Laver Arena (09:00 SEČ)

Alex de Minaur může považovat úvodní týden letošního Australian Open za velmi povedený, protože neztratil nijak velké množství sil. V ani jednom ze tří utkání nepotřeboval více než tři sety, na začátku třetí sady mu vzdal Milos Raonic a poté si suverénně poradil s Matteem Arnaldim i Flaviem Cobollim.

Být odpočatý však automaticky neznamená úspěch ve druhém týdnu grandslamů. Čtyřiadvacetiletý Australan se ale může pochlubit životní formou, kterou se prezentuje i na domácím majoru. Za sebou má nejlepší sezonu kariéry a vynikající vystoupení v letošním United Cupu, v němž porazil Taylora Fritze, zraněného Novaka Djokoviče a Alexandera Zvereva.

Celou kariéru má potíže s překročením osmifinále na grandslamech. V této fázi podniků velké čtyřky má vysoce negativní bilanci 1:5, konkrétně na Australian Open neuspěl v posledních dvou ročnících.

Alex de Minaur - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 6:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 6:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 3:0 (kariérní 16:39)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:5)

Alex de Minaur - Australian Open

Kariérní bilance: 14:6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022-24)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0:2

Generálka: United Cup (bilance 3:1)

Cesta turnajem: Raonic (6:7, 6:3, 2:0 skreč), Arnaldi (6:3, 6:0, 6:3), Cobolli (6:3, 6:3, 6:1)

Rovněž Andrej Rubljov prožívá výborný vstup do sezony. Šestadvacetiletý Rus je letos stále neporažen (7:0), nicméně je potřeba zmínit, že nenarazil na tak těžké protivníky jako jeho následující soupeř a po cestě za triumfem v Hongkongu měl potíže s Junchengem Shangem a Liamem Broadym. Ještě k tomu porazil v prvním kole Australian Open až v pěti setech outsidera Thiaga Seybotha Wilda, proti němuž byl kousek od porážky.

Zatímco v osmifinálových duelech na grandslamech má vynikající úspěšnost 9:3, ani jedno z předchozích devíti čtvrtfinále nepřetavil v postup do semifinále. Je tak jasné, že v závěrečných kolech podniků velké čtyřky má obrovské potíže se vypořádat s nejlepšími hráči světa. A De Minaur mezi ně v tuto chvíli rozhodně patří.

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hongkong (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hongkong (triumf)

Bilance: 7:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 7:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 23:36)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 9:3)

Andrej Rubljov - Australian Open

Kariérní bilance: 19:7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021, 2023)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 2:1

Generálka: Hongkong (triumf)

Cesta turnajem: Seyboth Wild (7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6), Eubanks (6:4, 6:4, 6:4), (29) Korda (6:2, 7:6, 6:4)

Vzájemná bilance: De Minaur vede 3:2. Oba aktéři mají jedinečnou příležitost vylepšit svou nepříliš lichotivou bilanci se zástupci TOP 10 na grandslamech. Rubljov v posledních letech velmi pravidelně postupuje do čtvrtfinále grandslamů a zaslouží si pozici mírného favorita. De Minaur však disponuje životní formou a nebylo by překvapením, kdyby k radosti domácího publika prošel dál.

Program 8. hracího dne

ROD LAVER ARENA (od 02:00 SEČ)

1. Frechová (Pol.) - Gauffová (4-USA)

2. Djokovič (1-Srb.) - Mannarino (Fr.) / nejdříve v 03:30 SEČ

3. De Minaur (10-Austr.) - Rubljov (5-) / nejdříve v 09:00 SEČ

4. Sutjiadiová/Venus (Indon./N. Zél.) - Gadecká/Polmans (Austr.)



MARGARET COURT ARENA (od 02:00 SEČ)

1. legendy

2. Anisimovová (USA) - Sabalenková (2-) / nejdříve v 03:00 SEČ

3. Sinner (4-It.) - Chačanov (15-) / nejdříve v 06:00 SEČ

4. Dabrowská/Routliffeová (4-Kan./N. Zél.) - H. Guo/X. Jiang (Čína)



JOHN CAIN ARENA (od 01:00 SEČ)

1. González/Molteni (6-Arg.) - Lammons/Withrow (12-USA)

2. Fritz (12-USA) - Tsitsipas (7-Řec.) / nejdříve v 03:30 SEČ

3. Krejčíková (9-ČR) - M. Andrejevová (-)



KIA ARENA (od 01:00 SEČ)

1. legendy

2. Kosťuková (Ukr.) - Timofejevová (-)

3. Hunterová/Siniaková (3-Austr./ČR) - Alexandrovová/Kalinská (-)

4. Macháč/Z. Zhang (ČR/Čína) - Ram/Salisbury (3-USA/Brit.)



COURT 8 (od 01:00 SEČ)

1. dvouhra juniorů

2. A. Kovačková (7-ČR) - Cinalliová (Arg.)

3. dvouhra juniorů

4. Jefremovová/A. Kovačková (Fr./ČR) - Jointová/Sidorovová (6-Austr./-)



COURT 12 (od 01:00 SEČ)

1. dvouhra juniorů

2. dvouhra juniorů

3. dvouhra juniorů

4. čtyřhra juniorek

5. Paštiková (ČR) - Bohrerová Martinsová (Braz.)



COURT 14 (od 01:00 SEČ)

1. dvouhra juniorek

2. dvouhra juniorů

3. dvouhra juniorů

4. Berkieta/Mrva (2-Pol./ČR) - Gadecki/Winter (Austr.)



COURT 15 (od 01:00 SEČ)

1. dvouhra juniorů

2. dvouhra juniorů

3. Brunclík (11-ČR) - Stenzer (Něm.)

4. dvouhra juniorek

5. Brunclík/Frydrych (5-ČR/Brit.) - Oliveira/T. Zhang (Braz./Čína)



COURT 17 (od 01:00 SEČ)

1. Valdmannová (ČR) - Jovicová (8-USA)

