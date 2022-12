Krejčíková se Siniakovou jsou potřetí Deblovým párem roku. Hráčkou sezony je Šwiateková

Tenisoví novináři zvolili Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou, jež je aktuálně ve čtyřhře na prvním místě světového žebříčku, nejlepším deblovým párem poprvé v roce 2018 a podruhé loni.

Nejlepší hráčkou sezony je prvně světová jednička Iga Šwiateková z Polska, jež letos vyhrála osm turnajů včetně grandslamových Roland Garros a US Open. V sezoně si jednadvacetiletá rodačka z Varšavy připsala 67 vítězných zápasů.

O cenu pro nováčka roku se ucházela sedmnáctiletá Češka Linda Fruhvirtová, jež v září v Čennaí získala premiérový titul na WTA Tour. Z šestičlenné nominace dostala přednost Číňanka Qinwen Zheng, jež se v závěru sezony dostala na 25. místo žebříčku.

Hráčkou s nejlepším zlepšením byla vyhlášena Beatriz Haddadová Maiaová a vyhrála jednu z cen WTA Tour jako první Brazilka od jejich zavedení v roce 1977. Za comeback byla oceněna Němka Tatjana Mariaová, která se na okruh vrátila po porodu druhého dítěte. Trenérem roku je David Witt, pod jehož vedením se letos Američanka Jessica Pegulaová posunula na třetí místo žebříčku.

