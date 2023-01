Krejčíková se Siniakovou jsou třetí rok po sobě ve finále Australian Open!

Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou po loňské životní sezoně, kterou zakončily se zápasovou bilancí 27-4 a už potřetí byly vyhlášeny Deblovým párem roku podle WTA i ITF, pokračují ve společné dominanci i v roce 2023.



Na Australian Open po úvodní třísetové výhře ztratily v následujících čtyřech zápasech dohromady již jen sedmnáct gamů. Dnes smetly 6-2 6-2 překvapení turnaje Ukrajinku Martu Kosťukovou s Rumunkou Elenou-Gabrielou Ruseovou, které v osmifinále vyřadily jiný český pár Miriam Kolodziejová a Markéta Vondroušová.



Poté, co loni ovládly tři akce 'velké čtyřky' a na Roland Garros chyběly kvůli pozitivními testu Krejčíkové na Covid-19, vyhrály na grandslamech už 23 zápasů v řadě. V dnešním semifinále nastřílely 21 winnerů a udělaly jen 8 nevynucených chyb. O jediný servis přišla Siniaková až za stavu 5-2 a 5-1.



"Vždy se snažíme hrát perfektně. Je to náročné, ale myslím, že dnes se nám to povedlo a předvedly jsme velmi dobrý výkon. Jsme teď samozřejmě moc šťastné," pochvalovala si v pozápasovém rozhovoru v Margaret Court Areně Krejčíková, jež má ve sbírce i grandslamové trofeje ze dvouhry (French Open 2021) a smíšené čtyřhry (Australian Open 2019, 2020, 2021).





Krejčíková se Siniakovou startují na Australian Open šestým rokem po sobě a svůj výsledek dokázaly vždy o jedno kolo vylepšit. Po osmifinále 2018, čtvrtfinále 2019, semifinále 2020, finále 2021 a triumfu 2022 letos mohou vůbec poprvé v kariéře obhájit titul z předchozí sezony.



České tenistky mají ve sbírce 13 společných titulů včetně olympijského zlata, trofeje z Turnaje mistryň a šesti pohárů pro vítězky grandslamu ve čtyřhře žen (French Open 2018, Wimbledon 2018, French Open 2021, Australian Open 2022, Wimbledon 2022 a US Open 2022).



Už potřetí do finále jednoho grandslamu postoupili poprvé v kariéře, celkovou bilanci v nich mají 6-1. Jedinou porážku utrpěly předloni právě v Melbourne.



Loni vyhrály Australian Open jako teprve druhý ryze český pár po Janě Novotné a Heleně Sukové (1990) a o sedm měsíců později na US Open zkompletovaly kariérní grandslam.



"Moc to pro nás znamená. Je úžasné být tady znovu ve finále. Jsem šťastná, že jsme dnes hrály tak dobře. Budeme se snažit předvést maximum i ve finále," řekla Siniaková.





V nedělním finále budou jejich soupeřkami nasazené dvojky Cori Gauffová a Jessica Pegulaová z USA, nebo desáté nasazené Japonky Šúko Aojamaová a Ena Šibaharová.