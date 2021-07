Krejčíková se Siniakovou jsou v olympijském finále a zahrají si o první zlato pro český tenis!

OH TOKIO - Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková v Tokiu porazily 6-3 3-6 10-6 Rusky Veroniku Kuděrmetovovou s Jelenou Vesninovou, oplatily jim porážku z Wimbledonu a postoupily do olympijského finále. O premiérové zlato pro český tenis se utkají se švýcarskou dvojicí Bencicová/Golubicová, nebo brazilským tandemem Pigossiová/Stefaniová.

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková před měsícem a půl na French Open získaly třetí grandslamový titul a nyní se při své premiéře na olympiádě dostaly do finále a zahrají si o zlatou medaili.



Nejvýše nasazené Češky po úvodní hladké výhře zvládly tři třísetové souboje během tří dnů. V horkem sužovaném Tokiu zdolaly španělské duo Badosaová/Sorribesová, australský tandem Bartyová/Sandersová a dnes si poradily i s nebezpečnými Ruskami Veronikou Kuděrmetovou a Jelenou Vesninovou.



První set vyzněl díky brejku v šestém gamu lépe pro Krejčíkovou se Siniakovou, ve druhém se totéž podařilo Ruskám. V rozhodujícím super tie-breaku Češky zásluhou skvělého servisu ani jednou neprohrávaly, dostaly se až do pětibodového vedení a po hodině a půl proměnily třetí mečbol.



V dnešním utkání se neopakovala situace z letošního Wimbledonu, kde měla česká dvojice v rozhodující sadě vzájemného čtvrtfinále ještě o jeden mečbol navíc, ale nevyužila je a nakonec podlehla 7-6 4-6 7-9. Rusky se pak dostaly do prvního společného grandslamového finále , v němž prohrály.



34letá Vesninová, která letos v březnu obnovila kariéru po tříleté mateřské pauze, neobhájí zlato z Ria 2016. V Brazílii slavila po boku Jekatěriny Makarovové.



Krejčíková se Siniakovou získají pro samostatné Česko čtvrtou olympijskou medaili ze čtyřhry žen. Stříbro slavily Jana Novotná s Helenou Sukovou v Atlantě 1996 a Andrea Hlaváčková s Lucií Hradeckou v Londýně 2012. V Riu 2016 se z bronzu radovaly Lucie Šafářová s Barborou Strýcovou. Český tenis má na kontě celkem šest olympijských medailí, ale zatím žádnou zlatou.



O druhé místo ve finále budou bojovat Švýcarky Belinda Bencicová s Viktorijí Golubicovou proti Brazilkám Lauře Pigossiové s Luisou Stefaniovou. 24letá Bencicová navíc právě hraje i o finále ve dvouhře proti Kazašce Jeleně Rybakinové.



Český tenis může letos získat hned dvě medaile, o postup do finále dvouhry bude od 11:00 SELČ usilovat ještě Markéta Vondroušová proti Ukrajince Elině Svitolinové.