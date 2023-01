Krejčíková se Siniakovou jsou v semifinále Australian Open. Na grandslamech neprohrály už 22 zápasů v řadě

Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou po loňské životní sezoně, kterou zakončily se zápasovou bilancí 27-4 a už potřetí byly vyhlášeny Deblovým párem roku podle WTA i ITF, pokračují ve společné dominanci i v roce 2023.



Na Australian Open po úvodní třísetové výhře ztratily v následujících třech zápasech dohromady již jen třináct gamů. Dnes snadno přehrály i šestou nasazenou americko-nizozemskou dvojici Desirae Krawczyková a Demi Schuursová, které porazily 6-2 6-3.



Poté, co loni ovládly tři akce 'velké čtyřky' a na Roland Garros chyběly kvůli pozitivními testu Krejčíkové na Covid-19, vyhrály na grandslamech už 22 zápasů v řadě.



České tenistky startují na Australian Open šestým rokem po sobě a svůj výsledek dokázaly vždy o jedno kolo vylepšit. Po osmifinále 2018, čtvrtfinále 2019, semifinále 2020, finále 2021 a triumfu 2022 letos mohou vůbec poprvé v kariéře obhájit titul z předchozí sezony.



Krejčíková se Siniakovou mají ve sbírce 13 společných titulů včetně olympijského zlata, trofeje z Turnaje mistryň a šesti pohárů pro vítězky grandslamu ve čtyřhře žen (French Open 2018, Wimbledon 2018, French Open 2021, Australian Open 2022, Wimbledon 2022 a US Open 2022).



Loni vyhrály Australian Open jako teprve druhý ryze český pár po Janě Novotné a Heleně Sukové (1990) a o sedm měsíců později na US Open zkompletovaly kariérní grandslam.



V pátečním semifinále budou favoritkami proti Ukrajince Martě Kosťukové a Rumunce Eleně-Gabriele Ruseové, které v osmifinále vyřadily český pár Miriam Kolodziejová a Markéta Vondroušová, v dnešním čtvrtfinále si poradily 7-6 2-6 6-4 s turnajovými čtyřkami Storm Hunterovou z Austrálie a Elise Mertensovou z Belgie a postupem do semifinále překonaly maximum z loňské Paříže.



O druhé místo ve finále čtyřhry žen se utkají finalistky loňského French Open a v Melbourne nasazené dvojky Cori Gauffová a Jessica Pegulaová z USA s japonským tandemem Šuko Aojamaová a Ena Šibaharová.

• AUSTRALIAN OPEN •

Melbourne, Austrálie, tv. povrch, 76.500.000 aus. dolarů

středeční výsledky (25. 1. 2023) • Dvouhra žen - čtvrtfinále • Linetteová (Pol.) - Kar. Plíšková (30-ČR) 6-3 7-5 Sabalenková (5-) - Vekičová (Chorv.) 6-3 6-2 • Čtyřhra žen - čtvrtfinále • Krejčíková/Siniaková (1-ČR) - Krawczyková/Schuursová (6-USA/Niz.) 6-2 6-3 Gauffová/Peguloavá (2-USA) - Hao-Ching Chan/Zhaoxuan Yang (Tchaj-wan/Čína) 6-1 6-1 Kosťuková/Ruseová (Ukr./Rum.) - Hunterová/Mertensová (4-Austr./Belg.) 7-6(2) 2-6 6-4 Aojamaová/Šibaharová (10-Jap.) - Dolehideová/Kalinská (USA/-) 6-3 6-3