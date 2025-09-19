Krejčíková se Siniakovou nezaváhaly, v Soulu jsou v semifinále čtyřhry
Cristianová, Hsieh – Krejčíková, Siniaková 4:6, 6:7
V Soulu se českým hvězdám zatím daří výborně. Siniaková i Krejčíková jsou ve dvouhře již ve čtvrtfinále, v deblu si dnes zajistily účast už mezi posledními čtyřmi páry.
Čtvrtfinálových duelů v singlu se Siniaková, která měla nastoupit proti Nizozemce Suzan Lamensové, a Krejčíková, kterou čeká duel s Igou Šwiatekovou, kvůli dešti v pátek nedočkaly.
Nastoupit tak mohly až do čtyřhry, kterou pořadatelé přesunuli do haly.
A české tenistky vstoupily do duelu výborně, když soupeřkám prolomily hned úvodní podání a dostaly se do vedení 2:0. Su-Wei Hsieh s Cristianovou ale náskok českých soupeřek bleskově smazaly.
Klíčový moment první sady tak přišel v páté hře, kdy si tchajwansko-rumunský pár znovu prohrál servis a favoritky už nezaváhaly. Siniaková s Krejčíkovou získaly úvodní sadu za 42 minut 6:4 a šly do vedení.
Ve druhém dějství se situace opakovala. České tenistky znovu vedly 2:0, opět o náskok přišly a o výsledku setu tak musela rozhodnout zkrácená hra.
V ní měl jednoznačně navrch český pár. Rychle se ujal vedení 5:1 a výborně rozehraný tie-break už nepustil. Krejčíková se Siniakovou ho ovládly 7:3 a za hodinu a 39 minut se mohly radovat z postupu.
Výsledky čtyřhry na turnaji v Soulu
