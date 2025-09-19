Krejčíková se Siniakovou nezaváhaly, v Soulu jsou v semifinále čtyřhry

DNES, 14:29
WTA SOUL - Kateřina Siniaková (29) a Barbora Krejčíková (29) postoupily na turnaji v Soulu ve čtyřhře již do semifinále, když si poradily s tchajwansko-rumunským párem Su-Wei Hsieh (39) a Jaqueline Cristianovou (27) po setech 6:4, 7:6. Dalšími soupeřkami českých hráček budou Číňanky Yifan Yu (37) a Zhaoxuan Yang (30).
Siniaková s Krejčíkovou jsou v Soulu v semifinále čtyřhry (@ Radek Vebr / MFDNES + LN / Profimedia)

Cristianová, Hsieh – Krejčíková, Siniaková 4:6, 6:7

V Soulu se českým hvězdám zatím daří výborně. Siniaková i Krejčíková jsou ve dvouhře již ve čtvrtfinále, v deblu si dnes zajistily účast už mezi posledními čtyřmi páry.

Čtvrtfinálových duelů v singlu se Siniaková, která měla nastoupit proti Nizozemce Suzan Lamensové, a Krejčíková, kterou čeká duel s Igou Šwiatekovou, kvůli dešti v pátek nedočkaly.

Nastoupit tak mohly až do čtyřhry, kterou pořadatelé přesunuli do haly.

A české tenistky vstoupily do duelu výborně, když soupeřkám prolomily hned úvodní podání a dostaly se do vedení 2:0. Su-Wei Hsieh s Cristianovou ale náskok českých soupeřek bleskově smazaly.

Klíčový moment první sady tak přišel v páté hře, kdy si tchajwansko-rumunský pár znovu prohrál servis a favoritky už nezaváhaly. Siniaková s Krejčíkovou získaly úvodní sadu za 42 minut 6:4 a šly do vedení.

Ve druhém dějství se situace opakovala. České tenistky znovu vedly 2:0, opět o náskok přišly a o výsledku setu tak musela rozhodnout zkrácená hra.

V ní měl jednoznačně navrch český pár. Rychle se ujal vedení 5:1 a výborně rozehraný tie-break už nepustil. Krejčíková se Siniakovou ho ovládly 7:3 a za hodinu a 39 minut se mohly radovat z postupu.

Výsledky čtyřhry na turnaji v Soulu

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Přidat komentář
Alien
19.09.2025 14:42
To je neuvěřitelné! Uchvacující výkon. Obrovské gratulace.
Reagovat
HAJ
19.09.2025 14:53
Taky gratulace. Ať jim to jde dál.
Reagovat

Nový komentář

