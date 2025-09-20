Krejčíková se Siniakovou se vrátily triumfem. Ovládly podnik v Soulu a slaví 18. společný titul

WTA SOUL - Kateřina Siniaková (29) a Barbora Krejčíková (29) potvrdily, že jsou stále skvěle sehraný deblový pár. Ve finále pětistovky v Soulu sice první tři mečboly nevyužily, výhru si však utéct nenechaly a přehrály 6:3, 7:6 australsko-americkou dvojici Mayu Jointovou (19) a Caty McNallyovou (23). Hned na prvním společném turnaji po více než roce triumfovaly. Hvězdný český pár slaví už 18. společný titul.
Krejčíková se Siniakovou vyhrály turnaj v Soulu (@ ČTK / Šimánek Vít / Profimedia)

Jointová/McNallyová – Krejčíková/Siniaková 3:6, 6:7

Krejčíková s krajankou Siniakovou získaly trofej na pětistovce v Soulu z pozice nenasazeného páru a ukázaly, že jsou stále jednou z nejlepších dvojic v ženské čtyřhře posledních let, přestože spolu hrají už jen velmi málo. Česká dvojice ve finále bez větších potíží porazila Australanku Jointovou s Američankou McNallyovou i navzdory předchozímu velmi náročnému programu v průběhu týdne.

Český pár prolomil podání soupeřek hned v úvodní hře, další brejk přidaly v pátém gamu a odskočily do vedení 4:1. O tři hry později set ještě nedokázaly dopodávat, vzápětí však získaly servis australsko-americké dvojice potřetí a sadu ukončily za 40 minut hry.

Ve druhém setu Češky přišly o podání jako první a prohrávaly už 1:3. Povedlo se jim však rychle srovnat. Podání už neztratily a v desáté hře si při servisu soupeřek vypracovaly hned tři mečboly. Ani jeden ale nedokázaly využít. Lehké zaváhání však dokázaly napravit v tie-breaku, který získaly těsným poměrem 8:6 a slavily zisk titulu. Celý turnaj ovládly bez ztráty setu.

Krejčíková se Siniakovou spolu před tímto turnajem hrály naposledy před více než rokem na olympijských hrách v Paříži, kde skončily ve čtvrtfinále. Právě na olympiádu se společně připravovaly na domácím turnaji v Praze, kde bez ztráty setu získaly titul.

Česká dvojice společně vyhrála už 18. trofej. Ve sbírce mají také sedm grandslamových vavřínů a titul z Turnaje mistryň. Na velkých turnajích spolu už však poslední dvě sezony vůbec nehrají.

