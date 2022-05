Krejčíková si před obhajobou titulu na Roland Garros zatrénovala se Šwiatekovou

Před nástupem hráček na kurt vykukoval kouč Krejčíkové Aleš Kartus z útrob stadionu a zjišťoval stav. Slyšel, jak zpola zaplněnými ochozy vibruje hlasitá muzika od dýdžejů sedících hned za kurtem. Krejčíkovou se Šwiatekovou pak vítala píseň Rock This Party (Everybody Dance Now) v podání francouzského hudebního producenta a DJ Boba Sinclara a rappera Big Aliho.

Muzika hrála během celé rozehrávky a Sinclar se poté ještě dlouho podepisoval fanouškům v hledišti. Po čtvrt hodině už udávaly rytmus tenisové údery z raket Krejčíkové se Šwiatekovou, které si v hodinu trvajícím tréninku vyzkoušely i gamy. Krejčíková párkrát dokázala rozebrat Polku a vysloužila si potlesk, ale častěji měla měla navrch razantněji hrající Šwiateková.

Češka, která se do hry vrací po tříměsíční pauze zaviněné zraněním lokte pravé ruky, se občas "prala" s podáním a po pár autech si nespokojeně bouchla rukou o nohu.

Na konci tréninku si hráčky navzájem plácly u sítě, podaly si ruce i s realizačními týmy a chvilku si povídaly pod prázdnou židlí hlavního rozhodčího. Možná probíraly variantu, že pokud by naplnily role první a druhé nasazené, znovu by se zde mohly potkat za čtrnáct dnů ve finále.

Krejčíková se na hlavním dvorci v prosluněné sobotě objevila dvakrát. Před tréninkem s Polkou si rámci tradičního dětského dne zapinkala stejně jako třeba Srb Novak Djokovič s celebritami. "Cítím se skvěle. Jsem ráda, že jste přišli a doufám, že si to užijete," říkala k divákům a moderátorovi přitakala, že centrkurt je skvělý. "To je, je jako můj obývák," usmívala se.

V Paříži se Krejčíková dostává do tempa od čtvrtku, kdy si zahrála na dvorci Suzanne Lenglenové s Marií Sakkariovou, s kterou loni svedla urputnou semifinálovou bitvu, v níž odvrátila mečbol. "Bylo to moc pěkné," komentovala Krejčíková trénink s Řekyní při páteční tiskové konferenci a pochvalovala si pokrok. "Každý den přidáváme víc a víc a cítím se na kurtu velmi dobře."

Páteční přípravu absolvovala Krejčíková nejprve dopoledne se světovou čtyřiadvacítkou Jil Teichmannovou ze Švýcarka a odpoledne s krajankou Marií Bouzkovou.

V neděli jsou na pořadu úvodní zápasy prvního kola. Šestadvacetiletá Krejčíková začne cestu za obhajobou v pondělí, kdy bude její soupeřkou domácí Diane Parryová.