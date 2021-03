Krejčíková: Teď mi tam skoro všechno padá. Jedu na vlně

Barbora Krejčíková se loni v říjnu po letitém snažení prodrala do vytoužené světové stovky ve dvouhře. Neuplynulo ani půl roku a po dnešním postupu do semifinále v Dubaji je na hranici padesátky.

"Jsem v dobrém rozpoložení a za sebe mám splněno. Být v semifinále na tak velkém turnaji, o tom se mi ani nezdálo, že bych se mohla dostat. Už teď je to obrovský úspěch. Otestovala jsem si, že můžu hrát i s nejlepšími," řekla Krejčíková.

Ve čtvrtfinále brněnská rodačka deklasovala Anastasii Potapovovou. Rusce povolila během hodinového představení jen dvě hry a pochvalovala si, že si věří ve všech aspektech hry a všechno trefí. "V singlu jsem takový pocit ještě nikdy neměla a je to fajn. Je příjemné, když hrajete a skoro všechno tam spadne, jeden míč za druhým a pořád jedete na vlně. Je to fajn," usmívala se pětadvacetiletá Krejčíková.

Podle odhadů by se měla posunout v žebříčku na padesáté místo. "Možná budu v padesátce, což bude úžasné, excelentní. Ani nevím, jak to popsat," říkala v angličtině a v češtině dodala, že neví, kde má limit. "Někdo říká, že je to padesát, někdo dvacet, ale záleží, jak budu makat, jak budu otevřená v hlavě dalším zlepšením. To bude hlavní. Padesátka bude fajn, ale uvidíme, jak se to dál semele," pronesla.

Na otázku, co zásadního se přihodilo, že se někdejší deblová jednička rozjela i ve dvouhře, nejdříve nedokázala najít odpověď. "To je jako když se zeptáte, proč je v Česku tolik dobrých tenistek. Vůbec nevím. To je strašně těžká otázka."

Poté jako po loňském průlomu do stovky, který přišel po osmifinále na antukovém Roland Garros hraném kvůli koronaviru v říjnu, zopakovala, že k jejímu vzestupu přispěla právě covidová omezení. "Tenisový svět se loni zastavil a já měla víc čas být doma, potrénovala jsem, udělala kondici a měla štěstí, že bylo tolik soutěží v Česku - charitativní turnaje, hrála jsme barvičky a i singlové turnaje," vypočítala.

Tréninky s Kvitovou či Strýcovou mě posunuly dál

Měla možnost trénovat a hrát s dvojnásobnou vítězkou Wimbledonu Petrou Kvitovou, s Barborou Strýcovou či Karolínou Muchovou. "To mi strašně pomohlo, posunulo dál. Viděla jsem, jak trénují a co dělají a získala jsem sebevědomí," řekla.

Na kurtu se prezentuje pestrou hrou. Dokáže zahrát agresivně, trpělivě si připravit výměnu i zaútočit k síti. "Věřím hře, kterou jsem se učila odmala, že mi bude vyhrávat zápasy. Šikovností si pomůžu. Nejsem typ, který bude střílet a podávat dvě stě, musím pracovat a vyhrávat s tím, co mám. Jdu od zápasu k zápasu."

V době přetrvávajícího celosvětového boje s koronavirem si váží, že se vůbec turnaje konají. "Doma máme lockdown a já mám to štěstí, že můžu trénovat, hrát a tvrdě pracovat. Snažím se zůstat pozitivní, užívat si to a koukat dopředu," dodala.