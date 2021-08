Krejčíková v Cincinnati odvrátila všechny brejkboly i proti Muguruzaové! Ve čtvrtfinále vyzve světovou jedničku

Barbora Krejčíková po zisku olympijského zlata ve čtyřhře dva týdny odpočívala a nyní už je zase zpátky v dobré formě na kurtech.



25letá rodačka z Ivančic si odbývá úspěšný debut na prestižním turnaji WTA 1000 v Cincinnati, kde ve třech zápasech neztratila ještě ani jedno podání. A to čelila již 15 brejkbolům.



V prvním kole odvrátila 3 šance na brejk Rusce Darje Kasatkinové, ve druhém zlikvidovala dokonce 7 brejkbolů Ukrajince Dajaně Jastremské a dnes smazala 5 brejkbolů v souboji se světovou devítkou Garbiñe Muguruzaovou.



Krejčíková získala za necelou půl hodinu hry první set, ale další průběh už byl vyrovnaný. Ve druhém dějství měla česká tenistka příležitost uzavřít set v tie-breaku, za stavu 5-4 ale prohrála oba servisy a po třech prohraných výměnách musela poprvé na turnaji do třetího setu.



V něm už byla Krejčíková na podání opět suverénní, když bodovala v 16 z 20 'případů'. Nadřela se až na ukončení utkání, na returnu za stavu 5-2 využila díky chybě soupeřce až šestý mečbol.



Po dvou a půl hodinách boje, během kterého většina publika hlasitě podporovala soupeřku, zvítězila 6-1 6-7 6-2 a dvojnásobné grandslamové šampionce oplatila pět měsíců starou porážku z finálového souboje v Dubaji.

THREE SET THRILLER



@BKrejcikova fights her way into the quarterfinals defeating Muguruza in three sets! #CincyTennis pic.twitter.com/N5jdthFpJr