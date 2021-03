Krejčíková v Dubaji bez ztráty setu postoupila do svého největšího čtvrtfinále, Martincová další výhru nepřidala

Barbora Krejčíková vždy patřila k nejlepším deblistkám na okruhu, ale ve dvouhře se pořádně a hlavně pravidelně začala prosazovat až po senzačním loňském osmifinále na grandslamovém French Open. Od té doby je ve čtvrtfinále už počtvrté, v letošní sezoně podruhé.

Pětadvacetiletá Češka v Dubaji, kde v hlavní soutěži debutuje, bez ztráty setu porazila nasazenou Marii Sakkariovou, grandslamovou šampionku Jelenu Ostapenkovou i dvojnásobnou grandslamovou vítězku a bývalou světovou dvojku Světlanu Kuzněcovovou.

Zatímco v úvodním dějství byl k vidění jediný brejk, druhá sada nabídla hned čtyři ztracená podání. Jedno zaváhání předvedla i Krejčíková, ovšem bylo to za stavu 3-0, kdy měla v zádech dva brejky. Žádný další brejkbol ruské veteránce za celý zápas, který měla od začátku pod kontrolou, nenabídla a po hodině a čtvrt slavila vítězství 6-3 6-2.

"Mám radost. Pozitivní bylo, že jsem se dostala do hlavní soutěže, už to byla obrovská výhra a všechny ty zápasy navíc beru jako bonus. Jsem teď v zápasech hodně uvolněná a předvádím ten nejlepší výkon, jaký jsem schopná hrát," řekla Krejčíková Radiožurnálu.

Loni se jí podařilo dostat poprvé do elitní stovky, nyní se blíží dalšímu cíli. "Určitě by to bylo hezké, kdybych se dopracovala do padesátky, nebo i výš. Proto hraju, abych vyhrávala zápasy a makala každý balon. Takový cíl byl hodně s tou stovkou, a jak jsem ji pokořila, tak to ze mě hodně spadlo. Teď si to snažím užít a zkoušet hrát svůj nejlepší tenis. Ty polosny, které jsem měla, tak se mi splnily. Čím více si to užívám, tím hraju lepší tenis," dodala.

Krejčíková si postupem do svého největšího čtvrtfinále zajistila vylepšení svého žebříčkového maxima. Zítra premiérově vyzve Anastasii Potapovovou. Devatenáctiletá Ruska ve svém největším osmifinále v kariéře přetlačila 6-1 2-6 7-5 světovou dvanáctku a předloňskou šampionku Belindu Bencicovou a po Madison Keysové vyřadila další nasazenou soupeřku.

Tereza Martincová před týdnem kvůli zranění zad vzdala druhé kolo v lyonské hale, ale přesto se do Dubaje vydala a udělala dobře. Pod silnými prášky na bolest totiž na prestižní akci včetně kvalifikace odehrála pět zápasů, včera proti Kiki Bertensové si připsala svůj žebříčkově nejcennější skalp a značně se přiblížila vytouženému debutu v elitní stovce žebříčku.

Ten si dnes mohla zajistit, ve svém největším osmifinále v kariéře však nestačila 4-6 2-6 na Cori Gauffovou, přemožitelku Markéty Vondroušové z předchozího kola. I tak si 26letá Češka vylepší své žebříčkové maximum, na Top 100 jí bude chybět necelých 60 bodů a v pondělí by měla figurovat okolo 105. místa.

Martincová hned v úvodním gamu ztratila podání, přestože vedla 40-15, a za celý set se proti skvěle servírující soupeřce nedostala k jedinému brejkbolu. Ve druhé sadě si sice vypracovala vedení 2-0, ale Gauffová poté svou hru výrazně zvedla a docházející síly už Martincové nedovolily získat další game.

Šestnáctiletá Gauffová si ve svém největším čtvrtfinále v kariéře zahraje s Ons Džabúrovou, nebo Jil Teichmannovou.

V osmifinále neuspěla ani Karolína Plíšková, česká jednička znovu po týdnu schytala výprask od Jessicy Pegulaové.