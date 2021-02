Krejčíková v Melbourne vydřela postup, Strýcová i Siniaková dohrály

Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková musely kvůli pozitivnímu testu na palubě jejich letu do Melbourne do přísnější verze povinné 14denní karantény bez možnosti tréninku.

Krejčíková už na desátém turnaji v řadě přešla přes úvodní soupeřku a zvládla první kolo hlavní soutěže. Pětadvacetiletá Češka po dvouapůlhodinovém boji udolala 6-4 4-6 6-4 Lauren Davisovou ze Spojených států. Zápas však mohla ukončit podstatně dříve, jelikož vedla už 6-4 4-2. V souboji o čtvrtfinále vyzve nasazenou čtyřku Jelenu Rybakinovou.

Už včera Krejčíková se Siniakovou po boji zvládly první kolo i ve čtyřhře. Ovšem Siniaková ve dvouhře skončila hned v prvním kole, když podlehla 3-6 6-4 3-6 Němce Angelique Kerberové a nenavázala na její loňský skalp z antuky v Římě.

Devětapadesátá hráčka světa sice po prohraném prvním setu dokázala vývoj duelu srovnat, ale ve třetí sadě jí soupeřka odskočila do vedení 4-0 a česká hráčka už skóre jen zmírnila. Čtyřiadvacetiletá Siniaková utkání, v němž udělala 10 dvojchyb, prohrála po dvou hodinách.

Jako první z Češek se do akce na generálce Melbourne 3 dostala Strýcová. Deblová světová jednička potvrdila, že se jí ve dvouhře od životního Wimbledonu 2019 vůbec nedaří (bilance 7-17), když prohrála 6-7(3) 2-6 s deblovou specialistkou Bethanií Mattekovou-Sandsovou.

Strýcová přitom měla výborný vstup do obou setů. V úvodním dějství nad aktuálně 339. hráčkou světa vedla 3-0 a poté 5-3, ve druhém šla jako první do brejku, ale od stavu 2-1 prohrála pět her v řadě.