Krejčíková v Sydney smetla Garciaovou a zaútočí na finále

Barbora Krejčíková loni do Austrálie přijela coby až 66. hráčka světa a asi nikdo nečekal, že se z tehdy deblové specialistky vyklube singlová grandslamová šampionka, která získá tři tituly, vyšplhá se až do elitní desítky světového hodnocení a zahraje si na Turnaji mistryň.

Úřadující šampionka French Open měla do letošní sezony vstoupit už před týdnem v Adelaide, ale kvůli nemoci se odhlásila. První turnaj tak absolvuje až v tomto týdnu v Sydney a při svém debutu zatím neztratila set. Po Jaqueline Cristianové si poradila také s Caroline Garciaovou, trápící se bývalou světovou čtyřku smázla 6-0 6-2.

Aktuální světová čtyřka i díky nízkému počtu nevynucených chyb, které naopak neustále přicházely z rakety soupeřky, rychle vedla 6-0 2-0 a měla dva brejkboly. Po jejich odvrácení se Francouzka do zápasu alespoň trochu dostala, nicméně favorizovaná Krejčíková i nadále kontrolovala vývoj a za necelou hodinu a čtvrt postoupila.

"Cítila jsem se dobře a myslím, že mi to dneska celkem šlo. S každým zápasem je to lepší a lepší. Jsem spokojená," uvedla Krejčíková. O své šesté finále finále bude 26letá Češka bojovat s Anett Kontaveitovou, své estonské vrstevnici může oplatit nedávnou porážku z Turnaje mistryň. "Myslím, že to bude parádní zápas. Anett je rozjetá, hraje výborně. Těším se na to a uvidím, jak na tom jsem," prohlásila Krejčíková.

Kontaveitová ve čtvrtfinále vyhrála nad Ons Džabúrovou první set 6-4 a Tunisanka, jež nedávno prodělala nemoc Covid-19 a v předchozím kole vyřadila Petru Kvitovou, se po dlouhé pauze na ošetření rozhodla vzdát. Rozjetá rodačka z Tallinu od konce srpna zvládla 32 ze 36 utkání a bude usilovat o své 14. finále.

Druhý souboj o finále obstarají vítězky duelů Paula Badosaová - Belinda Bencicová a Darja Kasatkinová - Garbiñe Muguruzaová.