Krejčíková vstoupí do Turnaje mistryň proti obhájkyni titulu, Gauffovou čeká derby s Pegulaovou

Po Purpurové skupině se v saúdskoarabském Rijádu rozehraje také Oranžová skupina. Úřadující wimbledonská šampionka Barbora Krejčíková (28) vyzve v rámci nedělního programu obhájkyni titulu a jednu z největších favoritek Igu Šwiatekovou (23) a podnikne čtvrtý pokus na premiérovou výhru na Turnaji mistryň. Po skončení jejich souboje dojde na americké derby mezi Coco Gauffovou (20) a Jessicou Pegulaovou (30).

Krejčíková – Šwiateková | 13:30 SEČ

Barbora Krejčíková se může letošního ročníku Turnaje mistryň zúčastnit díky novému pravidlu, které umožňuje start úřadující grandslamové šampionce umístěné v TOP 20 hodnocení letošní sezony. Do Rijádu ale nepřijela v dobré formě, po skončení olympiády v Paříži vyhrála jen dva ze šesti zápasů.

Během nedávné letní sezony severoamerických betonů se kvůli zranění stehna zúčastnila pouze US Open (2. kolo) a poté zvládla na čínské půdě jen jeden ze čtyř duelů. Navíc na osmi z 15 letošních turnajů ztroskotala hned na úvodní soupeřce. Není tak překvapením, že je na Turnaji mistryň největší outsiderkou.

V letošním roce se jí dařilo hlavně na grandslamových podnicích. Kromě šokujícího triumfu ve Wimbledonu se probojovala do čtvrtfinále lednového Australian Open. Dvouhru na Turnaji mistryň bude hrát podruhé v kariéře, před třemi lety v mexické Guadalajaře prohrála všechna tři utkání ve skupině.

Vizitka Barbory Krejčíkové. (@ Livesport)

Krejčíková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (triumf)

Největší úspěchy na betonech: Ningbo, Abú Zabí, Australian (čtvrtfinále)

Bilance: 19:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na betonech: 7:7

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:1 (kariérní 13:18)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (1. kolo), Wimbledon (triumf), US Open (2. kolo)

Krejčíková – Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 0:3

Nejlepší výsledek: skupina (2021, 2024)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Peking (2. kolo), Wuhan (2. kolo), Ningbo (čtvrtfinále)

Iga Šwiateková čeká na jakýkoli triumf od French Open, kde získala svůj celkově pátý titul z grandslamových akcí. Třiadvacetiletá Polka navíc neodehrála od porážky ve čtvrtfinále US Open ani jeden soutěžní zápas a musela přenechat post světové jedničky rivalce Aryně Sabalenkové.

Během dlouhé pauzy se rozhodla pro změnu trenéra a angažovala žádaného Wima Fissetta, který je jejím prvním koučem z ciziny. Aktuální světová dvojka bude v Rijádu obhajovat triumf z loňského Turnaje mistryň a zároveň zabojuje o návrat na tenisový trůn. Na Sabalenkovou však ztrácí přes tisíc bodů.

Na Blízkém východě rozhodně hrát umí, například už třikrát kralovala v katarském Dauhá. Se zástupkyněmi TOP 10 žebříčku má výbornou bilanci 42:18, ale v posledních třech soubojích s takto vysoko postavenými soupeřkami neuhrála ani jeden set. Krejčíková nicméně v elitní desítce nefiguruje.

Vizitka Igy Šwiatekové. (@ Livesport)

Šwiateková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Řím, Madrid, Indian Wells, Dauhá (triumf)

Největší úspěchy na betonech: Indian Wells, Dauhá (triumf)

Bilance: 59:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na betonech: 29:5

Bilance proti hráčkám TOP 20: 19:5 (kariérní 73:27)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (triumf), Wimbledon (3. kolo), US Open (čtvrtfinále)

Šwiateková – Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 9:3

Nejlepší výsledek: triumf (2023)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: žádná

Vzájemná bilance: 2:2. Krejčíková vyhrála proti bývalé šampionce US Open poslední dvě střetnutí, a to v soubojích o titul předloni v ostravské hale a loni v Dubaji. Šwiateková je zaslouženě favoritkou a může vylepšit svou skvělou letošní bilanci 49:4 se soupeřkami mimo TOP 10.

Gauffová – Pegulaová | 16:00 SEČ

Coco Gauffová na tom nebyla vůbec dobře, když zakončila obhajobu na US Open už v osmifinále po porážce s Emmou Navarrovou. Poté změnila kouče a dostavil se okamžitý úspěch. Na čínských tisícovkách brala titul v Pekingu a došla do semifinále ve Wuhanu, v němž podlehla Aryně Sabalenkové.

Dvacetiletá Američanka slavila v čínském hlavním městě svůj první triumf na akcích větších než WTA 250 mimo domácí půdu a také premiérový titul jakéhokoli druhu od lednového Aucklandu. Druhým rokem po sobě zakončí sezonu s minimálně 50 výhrami a možná v TOP 5 žebříčku.

Turnaje mistryň se aktuální světová trojka účastní třetím rokem v řadě. Zatímco předloni na domácí půdě ve Fort Worthu prohrála všechny tři zápasy ve skupinové fázi, loni v mexickém Cancúnu vypadla až v semifinále po výprasku 2:6, 1:6 právě od krajanky Pegulaové.

Vizitka Coco Gauffové. (@ Livesport)

Gauffová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Peking, Auckland (triumf)

Největší úspěchy na betonech: Peking, Auckland (triumf)

Bilance: 50:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na betonech: 31:9

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:6 (kariérní 19:29)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (osmifinále)

Gauffová – Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 2:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Peking (triumf), Wuhan (semifinále)

Rovněž Jessica Pegulaová se kvalifikovala na Turnaj mistryň třetím rokem po sobě. Třicetiletá Američanka sice zaznamenala první letošní finále až konci června, nicméně napříč třemi turnaji v rámci US Open Series posbírala dohromady 15 vítězství a pořádně si spravila chuť.

Momentální světová šestka obhájila titul na kanadské tisícovce a zahrála si finále v Cincinnati a na US Open. Po cestě do svého premiérového finále na grandslamových podnicích vyřadila Igu Šwiatekovou a Karolínu Muchovou, ale stejně jako v Cincinnati nenašla recept na Arynu Sabalenkovou.

Na Turnaji mistryň zatím nemá stabilní historii. Předloni v texaském Fort Worthu nevyhrála ani jeden zápas ve skupině. Mnohem lépe si vedla loni v Mexiku, kde po cestě do finále neztratila ve čtyřech duelech ani jeden set. V závěrečném kole však utrpěla debakl 1:6, 0:6 od Igy Šwiatekové.

Vizitka Jessicy Pegulaové. (@ Livesport)

Pegulaová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Toronto, Berlín (triumf); US Open, Cincinnati (finále)

Největší úspěchy na betonech: Toronto (triumf); US Open, Cincinnati (finále)

Bilance: 39:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na betonech: 27:9

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:2 (kariérní 21:29)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (nehrála), Wimbledon (2. kolo), US Open (finále)

Pegulaová – Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 4:4

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: finále

Generálka: Peking (osmifinále), Wuhan (osmifinále)

Vzájemná bilance: Pegulaová vede 4:1. Náskok proti své mladší krajance navýšila před pár měsíci v semifinále na trávě v Berlíně (7:5, 7:6), kde nakonec triumfovala. Američanky spolu v minulosti tvořily velmi úspěšný deblový pár a zahrály si bok po boku i letos, konkrétně na pěti turnajích.

Nedělní program

CENTER COURT (od 11:00 SEČ)

1. Dabrowská/Routliffeová (2-Kan./N. Zél.) - H. Chan/V. Kuděrmetovová (7-Tchaj-wan/-)

2. Krejčíková (8-ČR) - Šwiateková (2-Pol.) / nejdříve ve 13:30 SEČ

3. Gauffová (3-USA) - Pegulaová (6-USA) / nejdříve v 16:00 SEČ

4. Erraniová/Paoliniová (4-It.) - Dolehideová/Krawczyková (5-USA)

Přehled turnaje | Pořadí skupin dvouhra | Pořadí skupin čtyřhra