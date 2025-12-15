Krize Brendy Fruhvirtové vrcholí. Českou naději smetla tenistka z deváté stovky
B. Fruhvirtová – Stamatovová 5:7, 1:6
V polovině minulé sezony patřila Fruhvirtové 87. příčka světa a byla jednou z vůbec nejmladších tak vysoko postavených hráček. Ty doby jsou však dávno pryč.
Stále teprve osmnáctiletou slečnu začaly trápit zdravotní trable, které ji nejen poslaly do žebříčkového propadliště, ale především notně vzaly na herní pohodě mladší ze sester Fruhvirtových.
Ani zápas prvního kola s o čtrnáct let starší Stamatovovou na tom nic nezměnil. V prvním setu Fruhvirtová ještě držela krok, nestačila až v samotném závěru, kdy byla úspěšnější zkušená Bulharka a první sadu získala 7:5.
Ve druhém se už hrálo, fotbalovou terminologií řečeno, na jednu branku. Chybující Fruhvirtová marně hledala na soupeřku, která to dotáhla na maximálně 451. příčku, zbraň, uhrála jediný game a zápas rychle ztratila po setech 5:7, 1:6.
Rodačka z Prahy, které v současné době patří 810. příčka, si tak připsala čtvrtou porážku z posledních pěti zápasů. V letošní sezoně kvůli zmiňovaným zdravotním problémům odehrála Fruhvirtová jen šestnáct zápasů, pouze v šesti dokázala zvítězit.
