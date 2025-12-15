Krize Brendy Fruhvirtové vrcholí. Českou naději smetla tenistka z deváté stovky

ITF ANTALYA - Nedaří se vůbec nic. Brenda Fruhvirtová nebude na sezonu 2025 vzpomínat vůbec v dobrém. Zdravotní problémy, které české tenistce vystavily stopku na více než sedm měsíců, doplnily mizerné výsledky na kurtu. Ten poslední se zrodil na turnaji ITF W15 v turecké Antalyi, kde skončila hned na úvodní soupeřce, 874. hráčce světa Bulharce Julii Stamatovové, hladce 5:7, 1:6.
Brenda Fruhvirtová se na kurtech hodně trápí (@ ČTK / imago sportfotodienst / Pressefoto Rudel/Robin Rudel)

B. Fruhvirtová – Stamatovová 5:7, 1:6

V polovině minulé sezony patřila Fruhvirtové 87. příčka světa a byla jednou z vůbec nejmladších tak vysoko postavených hráček. Ty doby jsou však dávno pryč.

Stále teprve osmnáctiletou slečnu začaly trápit zdravotní trable, které ji nejen poslaly do žebříčkového propadliště, ale především notně vzaly na herní pohodě mladší ze sester Fruhvirtových.

Ani zápas prvního kola s o čtrnáct let starší Stamatovovou na tom nic nezměnil. V prvním setu Fruhvirtová ještě držela krok, nestačila až v samotném závěru, kdy byla úspěšnější zkušená Bulharka a první sadu získala 7:5.

Ve druhém se už hrálo, fotbalovou terminologií řečeno, na jednu branku. Chybující Fruhvirtová marně hledala na soupeřku, která to dotáhla na maximálně 451. příčku, zbraň, uhrála jediný game a zápas rychle ztratila po setech 5:7, 1:6.

Rodačka z Prahy, které v současné době patří 810. příčka, si tak připsala čtvrtou porážku z posledních pěti zápasů. V letošní sezoně kvůli zmiňovaným zdravotním problémům odehrála Fruhvirtová jen šestnáct zápasů, pouze v šesti dokázala zvítězit.

Výsledky turnaje ITF W15 v Antalyi

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
