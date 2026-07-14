Krize! Fruhvirtová padla i s hráčkou z třetí stovky a natáhla mizernou sérii
Marně hledá cestu z krize a na doby, kdy jí patřila 49. příčka světa, může jen vzpomínat. Nic na tom nezměnil ani challenger v Turecku. Do zápasu s 239. hráčkou světa Gao nevstoupila Fruhvirtová šťastně, když si prohrála hned úvodní servis a nabrala ztrátu 0:2. Manko sice dokázala v polovině sady smazat, za stavu 5:6 však měla Číňanka šanci set dopodávat. To se jí nepodařilo, v následném tie-breaku však měla více štěstí a po výsledku 10:8 také získala první set.
Do druhého dějství ale vlétla rodačka z Prahy výborně. První čtyři gamy šly na její stranu a byla na nejlepší cestě k vyrovnání zápasu. Soupeřka ale sadu nezabalila. Dvakrát za sebou prolomila Fruhvirtové podání a snížila na 4:5. Češka ale zvrat nepřipustila, sadu přes shodu dopodávala a srovnala na 1:1.
Závěrečná sada ale Fruhvirtové od začátku nevycházela. Nedokázala reagovat na agresivní hru Gao, sama jí naopak pomáhala nevynucenými chybami a prohrávala už 1:4. Přesto se ještě stihla vrátit do hry, když prolomila soupeřčino podání a mohla srovnat krok. Další ztráta servisu už ale znamenala definitivní konec. Číňanka zápas dopodávala, proměnila první mečbol a po téměř třech hodinách boje mohla slavit postup do druhého kola.
Fruhvirtová si tak připsala pátou porážku v řadě, naposledy se z výhry radovala v prvním kole French Open, kde porazila domácí Harmony Tanovou. Vůbec jí pak nevyšla travnatá část sezony, kde skončila na úvodních soupeřkách jak v Birminghamu, Ilkley, tak i v kvalifikaci Wimbledonu. V současnosti patří Fruhvirtové 184. příčka žebříčku.
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