Krize! Fruhvirtová padla i s hráčkou z třetí stovky a natáhla mizernou sérii

DNES, 21:20
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CHALLENGER ISTANBUL - Nedaří se vůbec nic. Linda Fruhvirtová neprožívá dobré období. Na challengeru v Istanbulu dohrála hned v prvním kole, když nestačila na čínskou soupeřku Xinyu Gao a podlehla po setech 6:7, 6:4 a 3:6. Pro českou tenistku tak jde už o pátou porážku v řadě.
Profily hráčů
Gao Xinyu
Fruhvirtová Linda
Linda Fruhvirtová marně hledá cestu z krize (© CAMERON SMITH / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Marně hledá cestu z krize a na doby, kdy jí patřila 49. příčka světa, může jen vzpomínat. Nic na tom nezměnil ani challenger v Turecku. Do zápasu s 239. hráčkou světa Gao nevstoupila Fruhvirtová šťastně, když si prohrála hned úvodní servis a nabrala ztrátu 0:2. Manko sice dokázala v polovině sady smazat, za stavu 5:6 však měla Číňanka šanci set dopodávat. To se jí nepodařilo, v následném tie-breaku však měla více štěstí a po výsledku 10:8 také získala první set.

Do druhého dějství ale vlétla rodačka z Prahy výborně. První čtyři gamy šly na její stranu a byla na nejlepší cestě k vyrovnání zápasu. Soupeřka ale sadu nezabalila. Dvakrát za sebou prolomila Fruhvirtové podání a snížila na 4:5. Češka ale zvrat nepřipustila, sadu přes shodu dopodávala a srovnala na 1:1.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Závěrečná sada ale Fruhvirtové od začátku nevycházela. Nedokázala reagovat na agresivní hru Gao, sama jí naopak pomáhala nevynucenými chybami a prohrávala už 1:4. Přesto se ještě stihla vrátit do hry, když prolomila soupeřčino podání a mohla srovnat krok. Další ztráta servisu už ale znamenala definitivní konec. Číňanka zápas dopodávala, proměnila první mečbol a po téměř třech hodinách boje mohla slavit postup do druhého kola.

Fruhvirtová si tak připsala pátou porážku v řadě, naposledy se z výhry radovala v prvním kole French Open, kde porazila domácí Harmony Tanovou. Vůbec jí pak nevyšla travnatá část sezony, kde skončila na úvodních soupeřkách jak v Birminghamu, Ilkley, tak i v kvalifikaci Wimbledonu. V současnosti patří Fruhvirtové 184. příčka žebříčku.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

6
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Diabolique
14.07.2026 21:33
A pri tom dobre vi, jak ma hrat. Kdyz nefunguje velka rana doprostred kurtu, musi fungovat vetsi rana doprostred kurtu.
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jih
14.07.2026 21:31
Proč nehraje čtyřhry?
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tommr
14.07.2026 21:31
Linda si zápas prohrála v TB prvního setu ve kterém promarnila celkem 5 setbolů ...
Pokud se včas nevzpamatuje může mít problémy i s udržením se ve druhé stovce ...
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PTP
14.07.2026 21:24
Není Linda jako Linda
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Mony
14.07.2026 21:27
A není ruka jako ruka..ten dynamit prostě chybí
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Mony
14.07.2026 21:23
Má to holka těžké, ale trpělivost prináší ovoce..Xinka jí nic nedarovala a rozhodně vypadá na víc, než hráčku 3.stovky
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