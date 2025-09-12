Krutý konec pro Evanse. Zlomil si zápěstí, vzteky hodil raketou a musel vzdát

Hodně nepříjemný konec mělo utkání na challengeru v čínském Guangzhou mezi Danielem Evansem (35) a Juanem Manuelem Cerúndolem. Britský tenista měl čtvrtfinálový zápas velmi dobře rozehraný, ale v průběhu druhé sady si dle svých slov zlomil levé zápěstí, pochopitelně byl naštvaný a musel skrečovat.
Daniel Evans si zřejmě zlomil levé zápěstí (© ANTHONY WALLACE / AFP)

Evans v posledních letech velmi často bojoval se zdravotními problémy a zaznamenal výrazný pokles výkonnosti. A když se mu začalo v posledních týdnech zase docela dařit a zahájil vzestup zpět do elitní stovky, přišlo další zranění.

Bývalý 21. hráč světa měl výborně rozehrané čtvrtfinále s Cerúndolem na challengeru v Číně. Jenže za stavu 6:4 a 1:0, kdy vedl o set a brejk, mu Argentinec zahrál do protipohybu, Brit nepříjemně podklouzl a zranil si levé zápěstí.

K Evansovi se okamžitě seběhli umpirový sudí i jeho soupeř a na kurt byl zavolán lékař. Britský tenista ještě pokračoval a znovu si vypracoval náskok setu a brejku. Pak ještě získal úvodní výměnu ve třetím gamu, ale rozhodl se v utkání nepokračovat.

"Zlomil jsem si zápěstí," prohlásil směrem k umpirovému rozhodčímu a šel podat ruku soupeři. Mezitím ve frustraci hodil raketou směrem ke své lavičce. Evans tak už na druhém turnaji po sobě musel skrečovat. Před týdnem v Šanghaji to bylo kvůli nevolnosti a bolestem hlavy.

Pokud se opravdu jedná o zlomeninu zápěstí, tak bude Evansovi trvat několik měsíců, než se dá zase dohromady. Samozřejmě záleží na závažnosti zranění. Rekonvalescence by měla trvat minimálně tři měsíce.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
