Krutý konec pro Evanse. Zlomil si zápěstí, vzteky hodil raketou a musel vzdát
Evans v posledních letech velmi často bojoval se zdravotními problémy a zaznamenal výrazný pokles výkonnosti. A když se mu začalo v posledních týdnech zase docela dařit a zahájil vzestup zpět do elitní stovky, přišlo další zranění.
Bývalý 21. hráč světa měl výborně rozehrané čtvrtfinále s Cerúndolem na challengeru v Číně. Jenže za stavu 6:4 a 1:0, kdy vedl o set a brejk, mu Argentinec zahrál do protipohybu, Brit nepříjemně podklouzl a zranil si levé zápěstí.
K Evansovi se okamžitě seběhli umpirový sudí i jeho soupeř a na kurt byl zavolán lékař. Britský tenista ještě pokračoval a znovu si vypracoval náskok setu a brejku. Pak ještě získal úvodní výměnu ve třetím gamu, ale rozhodl se v utkání nepokračovat.
"Zlomil jsem si zápěstí," prohlásil směrem k umpirovému rozhodčímu a šel podat ruku soupeři. Mezitím ve frustraci hodil raketou směrem ke své lavičce. Evans tak už na druhém turnaji po sobě musel skrečovat. Před týdnem v Šanghaji to bylo kvůli nevolnosti a bolestem hlavy.
Pokud se opravdu jedná o zlomeninu zápěstí, tak bude Evansovi trvat několik měsíců, než se dá zase dohromady. Samozřejmě záleží na závažnosti zranění. Rekonvalescence by měla trvat minimálně tři měsíce.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře