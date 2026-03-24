Krutý konec syna české legendy. Po skalpu Alcaraze nevyužil mečbol a padl se senzací turnaje
Korda – Landaluce 6:2, 6:7, 4:6
Navázat na nejcennější skalp kariéry je většinou velmi složité. Nicméně Korda nastupoval k osmifinále jako jasný favorit posilněn vítězstvím nad Alcarazem a měl proti překvapení turnaje Landalucemu jedinečnou šanci projít dál.
Syn české legendy začal výborně a v úvodním setu dominoval. Brejkbolu nečelil ani ve druhé sadě, ale ani to mu na vítězství nestačilo. V tie-breaku se propracoval k vedení 6:5 a měl mečbol na vlastním servisu. Landaluce však vytáhl vítězný return a zkrácenou hru získal 8:6.
Kordu pak začal trápit problém se zády a za stavu 0:3 v rozhodujícím dějství už to vypadalo s Američanem velmi špatně. Manko však dokázal zlikvidovat a skóre srovnal. Jenže zápas nakonec po dvou a půl hodinách boje ztratil, když v desátém gamu posledního setu podruhé v utkání zaváhal na podání.
Landaluce dorazil na Masters v Miami s letošní bilancí 6:8, ovšem na floridské tisícovce zapsal včetně kvalifikace už šesté vítězství v řadě a prožívá nejlepší turnaj své kariéry. Bývalý šampion chlapeckého US Open a někdejší nejlepší junior světa slavil proti Kordovi svůj třetí kariérní skalp TOP 50 a všechny zaregistroval na aktuálním podniku.
Do osmifinálové fáze na hlavním okruhu se aktuálně 151. muž světového pořadí probil vůbec poprvé a po vítězství nad Kordou své maximum na nejvyšší úrovni znovu vylepšil. Jeho čtvrtfinálovým protivníkem bude Jiří Lehečka, nebo Taylor Fritz. Pokud španělský mladík přidá další výhru, zajistí si debut v TOP 100 žebříčku.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
jen potvrdil klasické pravidlo, že hráč, který překvapivě vyřadí jedničku, tak vypadne v dalším kole