Krutý konec syna české legendy. Po skalpu Alcaraze nevyužil mečbol a padl se senzací turnaje

DNES, 19:17
Aktuality 17
ATP MASTERS MIAMI – Sebastian Korda slavil před pár dny šokující vítězství nad světovou jedničkou Carlosem Alcarazem, ale letošní ročník Masters v Miami pro něj nakonec skončil velmi smutně. Syn české legendy totiž v osmifinále nevyužil mečbol proti Martínovi Landalucemu, který nakonec urval výhru 2:6, 7:6, 6:4 a dál prožívá životní turnaj.
Profily hráčů
Korda Sebastian
Landaluce Martin
Sebastian Korda na skalp Carlose Alcaraze nenavázal (© MAURICIO PAIZ / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Korda – Landaluce 6:2, 6:7, 4:6

Navázat na nejcennější skalp kariéry je většinou velmi složité. Nicméně Korda nastupoval k osmifinále jako jasný favorit posilněn vítězstvím nad Alcarazem a měl proti překvapení turnaje Landalucemu jedinečnou šanci projít dál.

Syn české legendy začal výborně a v úvodním setu dominoval. Brejkbolu nečelil ani ve druhé sadě, ale ani to mu na vítězství nestačilo. V tie-breaku se propracoval k vedení 6:5 a měl mečbol na vlastním servisu. Landaluce však vytáhl vítězný return a zkrácenou hru získal 8:6.

Kordu pak začal trápit problém se zády a za stavu 0:3 v rozhodujícím dějství už to vypadalo s Američanem velmi špatně. Manko však dokázal zlikvidovat a skóre srovnal. Jenže zápas nakonec po dvou a půl hodinách boje ztratil, když v desátém gamu posledního setu podruhé v utkání zaváhal na podání.

Landaluce dorazil na Masters v Miami s letošní bilancí 6:8, ovšem na floridské tisícovce zapsal včetně kvalifikace už šesté vítězství v řadě a prožívá nejlepší turnaj své kariéry. Bývalý šampion chlapeckého US Open a někdejší nejlepší junior světa slavil proti Kordovi svůj třetí kariérní skalp TOP 50 a všechny zaregistroval na aktuálním podniku.

Do osmifinálové fáze na hlavním okruhu se aktuálně 151. muž světového pořadí probil vůbec poprvé a po vítězství nad Kordou své maximum na nejvyšší úrovni znovu vylepšil. Jeho čtvrtfinálovým protivníkem bude Jiří Lehečka, nebo Taylor Fritz. Pokud španělský mladík přidá další výhru, zajistí si debut v TOP 100 žebříčku.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Miami

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

Přidat komentář
paddy
24.03.2026 20:01
já si říkal, že může bouchnout s Lancelotem

jen potvrdil klasické pravidlo, že hráč, který překvapivě vyřadí jedničku, tak vypadne v dalším kole smile
Reagovat
Pe3k
24.03.2026 19:32
Reagovat
sojka1
24.03.2026 19:32
Sebi uz to mel skrecovat, byl uz proste po finale.... :-)
Reagovat
Nola
24.03.2026 19:44
nepozerala som, rozhodla som sa sledovat Jiriho, predpokladam, ze fyzicka nepustila, alebo mu preplo v palici?
Reagovat
sojka1
24.03.2026 19:48
taky jsem ten zapas nevidela....
Reagovat
hanz
24.03.2026 19:30
Po hodech přichází hnačka...
Reagovat
Krisboy
24.03.2026 19:29
To má z toho, že místo tréninku a soustředění se na zápas čte škvár a lítá v oblacích.
Reagovat
Mantra
24.03.2026 19:31
to si někdo takhle řekl: "vybli bibli"
Reagovat
Mantra
24.03.2026 19:31
a navíc je tam moc postav, jen jedna se tam pořád opakuje, nějaký hospodář
Reagovat
Mantra
24.03.2026 19:33
https://youtu.be/KZ7KubM-R4E?si=RwrwdcBGjzujEPBl
Reagovat
Mantra
24.03.2026 19:35
jo a bacha Jli - abys nenabyla dojmu, že je to spam bulvárem
Reagovat
Krisboy
24.03.2026 19:40
Maj tam figur jak na orloji
Reagovat
pantera1
24.03.2026 19:35
Je to stále nejprodávanější kniha na světě.
Reagovat
Mantra
24.03.2026 19:39
tys to taky neviděla, že?
Reagovat
Krisboy
24.03.2026 19:43
Ulice a Ordinace v růžový nebojaký zahradě jsou nejsledovanější české seriály. Hurá, milujme je, všichni se dívejme, obdivujme je, žijme jimi, nic lepšího na světě není!!!
Reagovat
pantera1
24.03.2026 19:46
Ani jeden jsem nikdy neviděla bohudík.
Reagovat
Krisboy
24.03.2026 19:57
To ti chválím. Ale naznačuješ, že pokud je něco komečně úspěšné, že to sleduje nebo dokonce má rádo hodně lidí, tak to musí být dobré. Já s tím nesouhlasím a jako příklad dávám tyhle dvě vymývací sračky.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist