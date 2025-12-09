Krutý návrat pro Krejčíkovou. Hned první zápas po vážném zranění musela skrečovat

WTA 125 LIMOGES - Barbora Krejčíková (29) absolvovala na podniku WTA 125 ve francouzském Limoges svůj první soutěžní zápas po vážném zranění kolene, ale dohrát ho nedokázala. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře za stavu 4:6, 6:3, 0:1 skrečovala takřka dvouhodinovou bitvu s bývalou světovou jedenáctkou Anastasijí Sevastovovou (35) z Lotyšska.
Barbora Krejčíková zakončila první zápas po zranění skrečí (© LINTAO ZHANG / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Sevastovová – Krejčíková 6:4, 3:6, 1:0 / skreč

Krejčíková nastoupila s ochranou levého kolene a pochopitelně začala po vážném zranění velmi nejistě. Česká tenistka postrádala sebevědomí v úderech i pohybu a rychle se ocitla ve výrazném manku 0:4. Možná i díky luxusnímu vedení Sevastovové se ale uvolnila, začala mnohem méně chybovat a soupeřku v několika následujících gamech přehrávala.

Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře málem srovnala z 1:5 na 5:5. Setbol odvracela už na vlastním servisu při skóre 3:5 a po likvidaci dalších čtyř hrozeb na returnu měla brejkbol. Jenže lotyšská veteránka ho smazala a svou celkově šestou šanci proměnila.

Také ve druhé sadě se jako první do náskoku brejku dostala Sevastovová. Krejčíková však otočila z 1:2 na 5:2. Set sice nakonec dokázala uzavřít na vlastním podání, nicméně musela likvidovat stav 0:40, celkem čtyři brejkboly a potřebovala čtyři setboly.

Brněnská rodačka zvládla stav utkání srovnat, ovšem už v průběhu druhého dějství si občas sahala na levé koleno a evidentně nebyla stoprocentně fit. To se potvrdilo o několik minut později, když Krejčíková za stavu 0:1 a 0:40 v rozhodujícím setu skrečovala.

 

Zdravotní problémy pokračují

Pro Krejčíkovou se jednalo o první soutěžní zápas po vážném zranění levého kolene. To si přivodila na konci září v Pekingu a musela okamžitě zbytek asijské tour zrušit. Původně chtěla naskočit zpět do akce už před týdnem na jiném francouzském halovém podniku v Angers, ale zdravotní stav ji na kurty pustil až nyní.

V poslední době má na zdravotní problémy vyloženě smůlu. Bývalá světová dvojka se trápila už v loňské sezoně, během níž ovládla Wimbledon, a tu letošní kvůli vleklému zranění zad zahájila až v polovině května.

Její další zastávkou a vlastně první akcí sezony 2026 by měl být týmový United Cup na australské půdě. V českém výběru spojí síly nejen s Jakubem Menšíkem. Turnaj smíšených družstev startuje 2. ledna.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Ela-fon-isi
09.12.2025 15:53
Chudák holka.
Sinuhet1
09.12.2025 15:52
Do auopen neni moc casu, je to v pytli
aligo
09.12.2025 15:50
