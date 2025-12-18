Kuriózní souboj o milion dolarů: Amatéři na Australian Open vyzvou Šwiatekovou či Alcaraze

Jen těžko lze najít v tenisovém světě kurióznější exhibici než plánovaný One Point Slam, který se uskuteční na lednovém Australian Open. Před startem hlavní soutěže úvodního grandslamu sezony se v rámci jednoho dne utkají amatéři a celebrity s nejlepšími profesionálními tenisty na světě. Účast už přislíbili Iga Šwiateková, Carlos Alcaraz, Coco Gauffová a Jannik Sinner a vítěz získá milion australských dolarů.
Iga Šwiateková se zúčastní One Point Slamu na Australian Open (© QUINN ROONEY / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Každý zápas rozhodne jeden bod a vítěz postupuje do dalšího kola. Exhibice One Point Slam se zúčastní 48 hráčů, přičemž polovina z nich budou profesionální tenisté v čele se Šwiatekovou, Alcarazem, Gauffovou a Sinnerem.

Hrací pole doplní osm šampionů z jednotlivých australských států a teritorií a stejný počet kvalifikantů a divokých karet. Kromě amatérů se představí také celebrity.

Hrát se bude vyřazovacím způsobem a vítěz celé akce získá milion australských dolarů. Jeho klub či škola navíc obdrží šek v hodnotě 50 tisíc dolarů.

Letošní edice je na programu ve středu 14. ledna v dějišti Australian Open. Pořadatelé si pro ni vyhradili centrální dvorec Roda Lavera. Účast mají v plánu také Nick Kyrgios, Lorenzo Musetti či Alexander Zverev.

Premiérový ročník této exhibice se v Melbourne Parku uskutečnil loni. Ve finále se utkali australští profesionální tenisté a Omar Jasika porazil svou krajanku Priscillu Honovou.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
