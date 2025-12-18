Kuriózní souboj o milion dolarů: Amatéři na Australian Open vyzvou Šwiatekovou či Alcaraze
Každý zápas rozhodne jeden bod a vítěz postupuje do dalšího kola. Exhibice One Point Slam se zúčastní 48 hráčů, přičemž polovina z nich budou profesionální tenisté v čele se Šwiatekovou, Alcarazem, Gauffovou a Sinnerem.
Hrací pole doplní osm šampionů z jednotlivých australských států a teritorií a stejný počet kvalifikantů a divokých karet. Kromě amatérů se představí také celebrity.
Hrát se bude vyřazovacím způsobem a vítěz celé akce získá milion australských dolarů. Jeho klub či škola navíc obdrží šek v hodnotě 50 tisíc dolarů.
Letošní edice je na programu ve středu 14. ledna v dějišti Australian Open. Pořadatelé si pro ni vyhradili centrální dvorec Roda Lavera. Účast mají v plánu také Nick Kyrgios, Lorenzo Musetti či Alexander Zverev.
Premiérový ročník této exhibice se v Melbourne Parku uskutečnil loni. Ve finále se utkali australští profesionální tenisté a Omar Jasika porazil svou krajanku Priscillu Honovou.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře