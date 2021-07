Kvalifikantka Ruseová senzačně ovládla Hamburk, ve finále porazila domácí Petkovicovou

Elena Gabriela Ruseová je až 198. hráčkou světa a v žebříčku WTA byla nejvýše na 159. místě. Třiadvacetiletá Rumunka do Hamburku nepřijela v dobré formě, přesto prožila nejlepší týden své kariéry.

Rodačka z Bukurešti teprve podruhé v sezoně vyhrála dva zápasy po sobě a značně vylepšila své maximum na nejvyšším okruhu, kterým bylo předloňské čtvrtfinále v Nottinghamu.

Včetně kvalifikace v německém přístavním městě, kam se turnaj WTA vrátil po 19 letech, vyhrála sedm utkání a v hlavní soutěži vyřadila Jil Teichmannovou, Annu Zajaovou, Danielle Collinsovou, nejvýše nasazenou Dajanu Jastremskou a domácí bývalou světovou devítku Andreu Petkovicovou.

Ruseová v úvodní sadě čelila dvěma setbolům, nejprve za stavu 5-6 na podání a poté ještě v tie-breaku. Obě hrozby zlikvidovala a po více než hodině hry šla do vedení. Ve druhém dějství prohrávala už o dva brejky, nepříznivé skóre 0-3 ovšem otočila a v posledním gamu zápas využila hned první mečbol, přestože Petkovicová na servisu vedla už 40-0.

From qualifying to clinching the championship!



What a run for Romanian Elena-Gabriela Ruse, as she defeats Petkovic 7-6, 6-4 to claim the @hamburgopen title pic.twitter.com/ouVZU7Dwba