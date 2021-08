Kvitová a Muchová jsou v Cincinnati v osmifinále, večer je doplnily další dvě Češky

Petra Kvitová v prvním kole vyřadila domácí bývalou šampionku Madison Keysovou a set neztratila ani s druhou soupeřkou. Rusku Veroniku Kuděrmetovovou přehrála 6-2 6-4 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 2-0.



Kvitová do zápasu vstoupila skvěle, první set získala za 36 minut a ve druhém se ujala vedení 4-1. Pak se Kuděrmětovová zvedla a srovnala, větší drama ale dvojnásobná wimbledonská vítězka nedovolila.



31letá Češka tak po dvou měsících vyhrála dva zápasy po sobě. Na posledních čtyřech akcích totiž porazila jen Fionu Ferrovou a Jasminu Paoliniovou.



O čtvrtfinále si semifinalistka z let 2012 a 2018 s Tunisankou Ons Džabúrovou (h2h 2-0). V životní formě hrající Tunisanka si ve druhém kole poradila 6-3 6-3 s Polkou Igou Šwiatekovou, kterou vyřadila i před měsícem ve Wimbledonu.

Cruising into the third round ⛵



@Petra_Kvitova defeats Kudermoetova 6-2, 6-4 !#CincyTennis pic.twitter.com/shS3frI9kY