Kvitová má první výhru ze zelené antuky v Charlestonu, Sandersové nenabídla jediný brejkbol

Petra Kvitová se po vyřazení z Miami rozhodla neopustit Spojené státy a před přesunem na evropskou antuku zamířila ještě do Jižní Karolíny, kam zavítala díky divoké kartě na turnaj WTA 500 do Charlestonu.



Svůj jediný start na netradiční zelené antuce si připsala v roce 2018 a tehdy vypadla hned po svém úvodním vystoupení proti krajance Kristýně Plíškové. Letos si však odbyla úspěšný reparát.



I když 31letá Češka nastoupila proti rozehrané Storm Sandersové, která včetně kvalifikace hrála už čtvrtý zápas během čtyř dní, roli favoritky potvrdila. V souboji dvou levorukých tenistek nenabídla o pět let mladší Australance ani jeden brejkbol a zvítězila 7-6 6-2.



Zápas byl dlouho vyrovnaný, obě hráčky si bez problémů držely své servisy. Jedinou šanci na brejk v prvním setu měla Kvitová za stavu 3-3, ale neproměnila ji. Odpor 187. hráčky světa zlomila až za stavu 7-6 a 2-2, kdy zápas ukončila ziskem čtyř gamů v řadě.

Made to work but a job well done @Petra_Kvitova overcomes Sanders after a tight opening set 7-6 6-2 to book her place in R3 in Charleston!#VolvoCarOpen pic.twitter.com/wXwRqjCwSE — Volvo Car Open (@VolvoCarOpen) April 6, 2021



"Storm už tady odehrála tři zápasy. Bylo důležité, že jsem v prvním setu vyhrála tie-break, to byl klíč k vítězství. Postupně jsem si zvykla na její servis, levácký, aspoň vím, jak je nepříjemný. Začala jsem lépe returnovat a už tolik nechybovala. A když jsem ji brejkla, začala jsem hrát bez obav," komentovala Kvitová.



"První zápas na antuce je pro mě vždycky velká neznámá, psychicky i fyzicky. Moc jsem tu netrénovala, takže to bylo ošemetné. Jsem ráda, že jsem to zvládla," dodala dvojnásobná wimbledonská šampionka.



O postup do čtvrtfinále si Kvitová, která si po týdnu může zajistit návrat do Top 10, zahraje buď s osmnáctiletou Kanaďankou Leylah Fernandezovou, nebo s Dankou Koviničovou z Černé Hory.







Další dvě Češky nastoupí k zápasu 2. kola až ve středu. Devátá nasazená Markéta Vondroušová bude hrát proti Japonce Kurumi Naraové, Marie Bouzková, která včera v prvním kole vyřadila Maďarku Tímeu Babosovou, bude čelit Australance Ajle Tomljanovicové.



Lucie Hradecká si dnes v 10. letošním zápase ve čtyřhře připsala teprve třetí výhru. V Charlestonu 35letá Češka uspěla po boku krajanky Bouzkové, když společně přehrály 6-2 6-4 čerstvé finalistky z Miami Hayley Carterovou a Luisu Stefaniovou.



Ve dvouhře kromě Kvitové nezaváhala ani jedna z největších favoritek Garbiñe Muguruzaová. Šestá nasazená Španělka smetla 6-1 6-3 Polku Magdalenu Frechovou a může se chystat na osmifinále s Kazaškou Julií Putincevovou (h2h 2-0).







V letošním pavouku figurují pouze dvě bývalé šampionky a už ve druhém kole je čeká vzájemný zápas. Vítězku z roku 2019 Madison Keysovou vyzve v repríze tehdejšího čtvrtfinále šampionka z roku 2016 Sloane Stephensová, která vyhrála zbylá tři vzájemná střetnutí včetně finále na US Open 2017 ve dvou setech.



Dlouhodobě se trápící Stephensová dnes porazila 6-2 6-4 Číňanku Xinyu Wang a zaznamenala teprve druhou výhru v sezoně. Sedmá nasazená Keysová měla v úvodním kole volný los.