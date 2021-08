Kvitová porazila Džabúrovou i potřetí. V Cincinnati ztratila jen tři gamy a je ve čtvrtfinále

Petra Kvitová na posledních čtyřech turnajích vyhrála jen dva zápasy proti Fioně Ferrové a Jasmině Paoliniové. Tento týden v Cincinnati však nachází herní pohodu a počtvrté v sezoně na jednom turnaji porazila minimálně tři soupeřky.



31letá Češka v Ohiu ještě neztratila set. V prvním kole vyřadila domácí bývalou šampionku Madison Keysovou, následně porazila Rusku Veroniku Kuděrmetovovou a dnes nedala šanci v životní formě hrající Tunisance Ons Džabúrové.



Jediné menší klopýtnutí Kvitová zaznamenala až za stavu 6-1 a 3-0, kdy si čistou hrou prohrála podání a v dalším gamu nevyužila tři brejkboly. Víc už však 22. hráčce světa nedovolila a za 63 minutách zvítězila 6-1 6-2. I třetí vzájemný souboj vyhrála 2-0 na sety.

Petra ⭐



O semifinále, kterým by vyrovnala své maximum na Western & Southern Open z let 2012 a 2018, si Kvitová zahraje v duelu levorukých tenistek s Angelique Kerberovou. S o dva roky starší Němkou vede ve vzájemné bilanci těsně 8-7.



V případě postupu mezi kvarteto nejlepších se Kvitová teoreticky může vrátit do Top 10, ve které by doplnila krajanky Karolínu Plíškovou a Barboru Krejčíkovou.



V Cincinnati jsou ve čtvrtfinále už tři Češky. Před Kvitovou v osmifinále uspěla také Barbora Krejčíková, jež zdolala Španělku Garbiñe Muguruzaovou, a večer se radovala Karolína Plíšková, která na pátý pokus porazila Jessicu Pegulaovou. Ve hře je ještě Karolína Muchová, jež bude čelit olympijské vítězce Belindě Bencicové ze Švýcarska.