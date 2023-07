Kvitová: Prošla jsem zkouškou trpělivosti. Teď už se mohu uvolnit

"Jsem ráda, že jsem ty tři zápasy zvládla. Teď musím už porazit někoho skvělého, abych se dostala dál," řekla Kvitová, jež do osmifinále Wimbledonu prošla teprve podruhé od posledního triumfu v roce 2014. Naposledy se jí to povedlo před čtyřmi lety. "Povinnost jsem splnila a teď už se snad mohu trošku uvolnit. Beru to jako úspěch po dlouhé době," doplnila.

Přemožitelka Karolíny Plíškové z úvodního kola a 225. hráčka světa Stevanovičová byla nepříjemná soupeřka s odlišným stylem hry. Údery hodně podsekávala a podařilo se jí Kvitovou třikrát brejknout. "Bez trpělivosti a klidné hlavy by to dneska nešlo. Kdybych byla nervózní jako včera, měla bych to o dost těžší. Zkazila jsem nějaké údery, ale klidná hlava mi to dneska vyhrála," řekla dvojnásobná wimbledonská šampionka.

Světová devítka a vítězka 31 turnajů na okruhu WTA se vypořádala i s hlasitými projevy Stevanovičové během hry. "Moc jsem to nevnímala, kluci to vnímali mnohem víc. Já to znám, zakázala bych to. Dokážu to odblokovat a soustředím se sama na sebe. Kdyby hekala až do mého úderu, bylo by to něco jiného," uvedla Kvitová.

Nepříjemná přestávka

Nepříjemná byla pro tenistku z Fulneku i více než dvouhodinová přestávka kvůli počasí. Déšť přišel za stavu 4:5 ve druhém setu, kdy Kvitová měla podávat na udržení v setu. Po návratu vyhrála deset míčků za sebou, vývoj otočila a nakonec využila čtvrtý mečbol.

"Dlouho se mi takové přerušení nestalo. Byla jsem úplně vyřízená, dokonce jsem i usnula a skoro nic nesnědla," líčila Kvitová. "Vrátila jsem se dobře, ale stejně jsem si konec zkomplikovala. Byly tam samozřejmě nervy. Věděla jsem, že musím hrát poctivě každý balón, ale nebylo to jednoduché. Jsem strašně ráda, že jsem měla odvahu jít i párkrát na síť. Mělo to být ještě víc, ale někdy jsem byla tak zatažená, že mě to prostě nenapadlo," doplnila.

Fourth round ticket booked ️@Petra_Kvitova is through after defeating Natalija Stevanovic 6-3, 7-5 #Wimbledon pic.twitter.com/rgaZohfF4s — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2023

Přestože před necelými dvěma týdny vyhrála turnaj v Berlíně a dnes prodloužila na trávě letošní neporazitelnost na osm zápasů, za favoritku Wimbledonu se stále nebere. "Všechna velká jména stále postupují. Už to ale neřeším. Jsem šťastná, že jsem postoupila do druhého týdne. Už to je pro mě úspěch," podotkla Kvitová.

Na dálku prožívala také postup do osmifinále Jiřího Lehečky, jenž zdolal po pětisetové bitvě Američana Tommyho Paula. "Pořád máme skupinu z United Cupu, ve které si gratulujeme. S Jirkou jsme se potkali na rozcvičce a při rozehrávce. Sleduju, jak hraje a fandím mu," uvedla Kvitová.

V osmifinále narazí na loňskou finalistku Tunisanku Uns Džábirovou. "Myslím, že Uns se zlepšuje každým dnem. Je hezké vidět, že se jí daří. Vím, že letos měla nějaké zdravotní problémy. Umí měnit rytmus hry a má skvělý cit pro míč. Zápas s ní si určitě užiju. Ona je skvělá, v šatně spolu vždy vtipkujeme," prohlásila Kvitová.