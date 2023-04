Kvitová se v Miami probila do finále! Čeká ji souboj wimbledonských šampionek

Petra Kvitová se letos poprvé na obou březnových turnajích WTA 1000 v Indian Wells a v Miami během jedné sezony dostala do čtvrtfinále a na Floridě se premiérově na Sunshine Double dostala ještě dál. Své maximum vylepšila už dvakrát.



33letá rodačka z Bílovce na Floridě ještě nečelila žebříčkově lépe postavené soupeřce. Po výhrách nad krajankou Lindou Noskovou, Chorvatkou Donnou Vekičovou, Varvarou Gračovovou Jekatěrinou Alexandrovou si poradila i s rozjetou vrstevnicí Soranou Cirsteaovou.



Rumunskou přemožitelku krajanek Karolíny Muchové a Markéty Vondroušové či hráček Top 10 Caroline Garciaové a Aryny Sabalenkové porazila 7-5 6-4 a vzájemnou bilanci upravila na 7-4. Na tvrdém povrchu uspěla proti bývalé 21. a aktuálně 74. hráčce světa teprve podruhé ze šesti pokusů.



Česká tenistka v prvním setu prohrávala 3-5 a 15-40, ale oba setboly zlikvidovala, poprvé soupeřce sebrala servis, i díky sérii 10 vyhraných fiftýnů získala sedm gamů v řadě a rázem vedla 7-5, 2-0 a 40-15.



Další brejkboly sice nevyužila a náskok nezvýraznila, ale při svém servisu si vedení bezpečně pohlídala. Při prvním mečbolu ještě stihla udělat třetí dvojchybu, při druhém už však bodovala přímým bodem z podání.

Into her FIRST Miami final @Petra_Kvitova will have the chance to capture her 30th singles title tomorrow after a 7-5, 6-4 victory over Cirstea!#MiamiOpen pic.twitter.com/ErSzLWrnsO — wta (@WTA) March 31, 2023



"Jsem šťastná, že jsem na tomhle nádherném kurtu předvedla dobrý tenis. V prvním setu jsem čelila asi třem setbolům a jen jsem se snažila returny vrátit do kurtu," komentovala Kvitová.



Vítězka Turnaje mistryň 2011 Kvitová postoupila do celkově 41. finále a prvního od loňského srpna, kdy v něm neuspěla v Cincinnati.







V Miami se wimbledonská šampionka z let 2011 a 2014 utká o jubilejní 30. titul s vítězkou loňského grandslamu na trávě v All England Clubu a finalistkou letošního Australian Open Jelenou Rybakinovou (h2h 1-1). S o 10 let mladší Kazaškou má relativně čerstvé zkušenosti - letos v Adelaide jí připravila jednu ze čtyř porážek v tomto roce, naopak loni moskevské rodačce podlehla na domácí půdě v Ostravě.



"Hrály jsme spolu dvakrát a máme to 1-1. Tady tedy půjdeme do rozhodujícího duelu," usmála se dobře naladěná Češka těsně po postupu do finále. "Ona bude rozhodně favoritkou, hraje teď úžasný tenis. Vyhrála v Indian Wells a tady je znovu ve finále. Ale já jsem na finále připravená a věřím, že se může stát cokoliv."



Třináct zápasů neporažená Rybakinová před dvěma týdny triumfovala v Indian Wells a v Miami může jako teprve pátá tenistka v historii zkompletovat kalendářní Sunshine Double. V semifinále si už ve čtvrtek poradila s domácí světovou trojkou Jessicou Pegulaovou a Kvitová je poslední, kdo jí v zápisu do dějin může zabránit.



Kvitová se ve 33 letech a 25 dnech stala čtvrtou nejstarší finalistkou Miami Open. Startuje na celkově 99. podniku WTA 1000, potřinácté postoupila do finále a podeváté v kariéře a poprvé od Madridu 2018 ho může vyhrát.

.@Petra_Kvitova discusses the rude fan and also expresses her excitement to play Rybakina for the third time!@PrakashAmritraj | #MiamiOpen pic.twitter.com/cPw0XZitci — Tennis Channel (@TennisChannel) March 31, 2023