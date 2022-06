Kvitová začala na trávě porážkou, v Birminghamu nezastavila šampionku z Nottinghamu

WTA BIRMINGHAM - Dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová první letošní zápas na trávě prohrála. V Birminghamu vítězka z let 2017 a 2018 podlehla 6-7 2-6 Brazilce Beatriz Haddadové Maiaové, která v neděli v Nottinghamu slavila premiérový triumf na okruhu WTA.

Petra Kvitová nezačala travnatou část sezony úspěšně. Dvojnásobná wimbledonská vítězka skončila na turnaji v Birminghamu už v prvním kole, poté co podlehla Brazilce Beatriz Haddadové Maiaové 6-7 2-6.

Dvaatřicetiletá Kvitová prohrála na turnajích WTA šestý z posledních sedmi zápasů. V této sezoně prošla jen jednou přes třetí kolo, a to na březnovém turnaji v Miami. Naopak Haddadová Maiaová navázala na životní triumf z turnaje v Nottinghamu z předchozího týdne. Zde vyřadila v semifinále také Martincovou, která tehdy duel kvůli zdravotním potížím skrečovala.

Jednatřicátá hráčka světa Kvitová, která v Birminghamu v letech 2017 a 2018 turnaj vyhrála, vstoupila do utkání nadějně a v prvním setu si vypracovala vedení 5:3. Výhodu ale nevyužila a duel dospěl do zkrácené sady, kterou o šest let mladší Brazilka vyhrála 7:4.

Ve druhém setu se rodačka z Bílovce k žádnému brejkbolu nedostala. Naopak soupeřka dvakrát prolomila její servis a využila hned první mečbol. Dvaatřicátá hráčka světa Haddadová Maiaová vyzve v dalším kole Polku Magdalenu Frechovou.

Tereza Martincová stihla s Italkou Camilou Giorgiovou odehrát jeden set. Nevyužila v něm dva setboly a tie-break ztratila (7-9), načež byl duel kvůli tmě přerušen.

Nejvýše nasazená Jelena Ostapenková odstartovala vydřenou výhrou 6-2 5-7 6-3 nad kanadskou kvalifikantkou Rebeccou Marinovou. Lotyška přitom mohla vyhrát mnohem snadněji, ve druhém setu ale neudžela vedení 5-1. O třetí čtvrtfinále v tomto dějišti si zahraje s Dajanou Jastremskou.