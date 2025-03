Kvitová zhodnotila svůj návrat i podmínky v Indian Wells. Já bych potřebovala, aby to trošku víc lítalo, říká

Petru Kvitovou (34) čeká ve středu večer kalifornském Indian Wells druhý zápas po návratu z mateřské pauzy. V tom prvním, v texaském Austinu, uhrála set proti Jodie Burrageové (25). Těsně před vystoupením na úvodním klání americké betonové série "Sunshine Double" poskytla česká tenistka rozhovor, který ve spolupráci s televizí Canal+ Sport v plné délce publikujeme.

Petře Kvitové se dostalo pocty, že turnaj v Indian Wells proti Varvaře Gračovové z Francie zahájí na centrálním kurtu. Ještě předtím se ale vrátila k týden starému vystoupení v Austinu, kde po dlouhých 17 měsících zase hrála ostrý zápas.

Jak jste s tím utkáním byla spokojena?

"Musím říct, že jsem byla docela i překvapená sama za sebe, že to asi nebyla taková ostuda. Myslím si, že jsem nehrála špatně, samozřejmě fyzicky to bylo mnohem náročnější. Bylo těžší, hrát tři sety, než kdyby byly jen dva. Taky jsem se z toho zotavovala asi týden, a vlastně až dneska jsem poprvé pořádně trénovala. Pobolívala mě noha. Takže ta příprava na Indian Wells není úplně ideální, ale na to jsem vlastně zvyklá."

Bylo znát, že je to první duel po porodu? Jaká to byla pro tělo rána?

"Musím říct, že to byla docela pecka. Cítila jsem celé tělo, ale speciálně jedno místo, což možná vyplývá i z toho, že jsem rodila císařským řezem. Takže uvidíme, jak to povolí nebo nepovolí. Ale je to už lepší a já doufám, že se to zase zlepší."

Máte sebou v USA i syna Péťu. Jak to zvládáte s péčí o něj?

"Dobře! Máme pronajatý baráček, takže o to je to příjemnější. Vlastně se o něj staráme tak nějak všichni tři, jak to zrovna jde. Je s námi i můj bratr Libor a ten nám pomáhá, hlavně když trénujeme. Takže si myslím, že to zvládáme zatím docela dobře."

Zmínila jste se, že malý syn možná pomůže s případným snášením porážek. Utěšoval vás v Austinu?

"Já nemůžu říct, že bych z té prohry byla nějak úplně špatná. Byla jsem hlavně hodně unavená. A taky smutná, že jsem to nedotáhla, protože jsem tam měla svoje šance, které ale ona pak prostě zahrála dobře. Jsem asi zvyklá, vzít si občas ten zápas trochu víc do svých rukou. Ale samozřejmě, byl to první zápas po strašně dlouhé době, tak jsem asi od sebe nemohla očekávat o moc víc. Jak jsem říkala, nebylo to úplně hrozné a myslím, že tady v Indian Wells to bude zase o trochu lepší. I když ten povrch tady mi úplně nesvědčí. Je pomalý, hrozně to skáče nahoru. Je to vlastně jako každý rok, pokaždé, co jsem tu zatím hrála, s tím bojuju. Není to nic příjemného."

Přitom ho ale organizátoři měnili. Měl by být trochu jiný…

"Ne! Není vůbec jiný. Není. Opravdu to skáče vysoko, stejně jako balony jsou pod dvou gamech úplně chlupaté. Ten povrch je opravdu pořád drsný, jako vždycky býval. Slyšela jsem, že to měli změnit, ale bohužel."

Bude tedy těžší posílat na druhou stranu kurtu winnery?

"Určitě je to těžší. I ty balóny mají svou roli, já bych potřebovala, aby to trošku víc lítalo."

Máte v prvním kole Varvaru Gračevovou. Jaká je tu soupeřka pro vstup do turnaje v Indian Wells?

"Já jsem s ní hrála snad v Miami, kde jsem ji porazila ve třetím kole. Tehdy jsem byla asi horší hráčkou a vyhrála jsem, což vůbec nechápu, jak se stalo. Ale asi právě tenhle zápas tu cestu otevřel a já jsme to nakonec celé vyhrála. Je to těžká soupeřka, hrála dobře i v Austinu, co jsme ji tam viděli, porazila Peyton Stearnsovou. Hraje docela ploché údery, což možná pro mě bude lepší, než kdyby mi ty míče někdo hodně nakopával. Ale uvidíme. Já budu ráda za každý game, možná set. Uvidíme, jak to dopadne. Není to úplně ideální, co vám budu povídat…" (směje se)

