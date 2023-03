Kvitové došel dech. V boji o své maximum v Indian Wells neudržela vedení 6-4 a 3-1 proti Sakkariové

WTA INDIAN WELLS - Petra Kvitová poprvé v kariéře do semifinále turnaje WTA 1000 v Indian Wells nepostoupila. Znovu po roce v Kalifornii skončila na raketě Marii Sakkariové, byť letos nad Řekyní vedla 6-4 a 3-1 a sahala po dalším brejku.

Petra Kvitová v Indian Wells poprvé od loňského srpna porazila tři soupeřky po sobě a postupem do čtvrtfinále vyrovnala na 'pátém grandslamu' své maximum z let 2013 a 2016. Na skalpy domácí Elizabety Mandlikové, bývalé vítězky French Open Lotyšce Jeleny Ostapenkové, proti které se oklepala z kanára, a domácí světové trojky Jessicy Pegulaové ale už nenavázala.



Podobně jako loni ve 3. kole nestačila na Mariu Sakkariovou. Zatímco před rokem uhrála jen tři gamy, letos nad světovou sedmičkou vedla 6-4 a 3-1 s dvěma brejkboly a sahala po vyrovnání vzájemné bilance. Den po vyčerpávajícím osmifinále, v němž odvrátila čtyři mečboly, jí ale došel dech, prohrála 6-4 5-7 1-6 a Řekyni potřetí v řadě podlehla.



33letá rodačka z Bílovce si v pondělí polepší ve světovém žebříčku z 15. na 12. místo. Nyní čeká přesun na další podnik WTA 1000 v Miami, kde čtyřikrát po sobě nechyběla v osmifinále a bude obhajovat loňské čtvrtfinále.



27letá Sakkariová po vítězství nad Karolínou Plíškovou vyřadila druhou Češku během dvou dnů a také svou čtvrtou soupeřku v Indian Wells zdolala ve třech setech. Už potřetí otočila nepříznivý vývoj z 0-1.







O obhájení loňského finále si řecká tenistka zahraje s Arynou Sabalenkovou (h2h 3-4), s níž poslední dva vzájemné duely vyhrála. Světová dvojka Sabalenková smetla 6-4 6-0 domácí teenagerku Coco Gauffovou, kterou v již pátém vzájemném střetnutí porazila teprve podruhé, a svou letošní bilanci vylepšila na 16-1.







Z českých tenistek zůstává ve hře už jen Karolína Muchová, která bude o postup do semifinále usilovat ve čtvrtek proti vítězce loňského Wimbledonu a finalistce letošního Australian Open Jeleně Rybakinové z Kazachstánu.