Kyrgios na pokutách za US Open odevzdá 32.500 dolarů. Není to ani desetina z prize money

Nick Kyrgios dostal za svůj výbuch po vyřazení ve čtvrtfinále US Open pokutu 14.000 dolarů. Vyhlášený bouřlivák zničil po pětisetové prohře s Rusem Karenem Chačanovem na kurtu dvě rakety, za což mu pořadatelé vyměřili dosud nejvyšší částku letošního ročníku. Celkem tak Kyrgios v New Yorku za pět trestů kvůli nesportovnímu chování zaplatí 32.500 dolarů.

Peníze se Kyrgiosovi automaticky odečtou od prémií, které si na závěrečném grandslamu sezony vydělal. Celkem vyhrál 473.200 dolarů, 445.000 za dvouhru a 28.200 za čtyřhru.

Finalista letošního Wimbledonu vyřadil v osmifinále světovou jedničku a obhájce titulu Daniila Medveděva a porážka v dalším kole ho hodně frustrovala. Po zápase konstatoval, že má pocit, jako by všechno jeho dosavadní úsilí v New Yorku bylo k ničemu.

"Všechno, co si lidi z grandslamu pamatují, je to, jestli vyhrajete nebo prohrajete. Přijde mi, že buď musíte vyhrát všechno, nebo je to úplně na nic. Právě teď mám pocit, že jsem tady selhal," uvedl.