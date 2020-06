Kyrgios: Najmout si kouče nemá smysl, o grandslam ani neusiluju

Nick Kyrgios je považován za jednoho z nejtalentovanějších hráčů posledních let. Jenže australský bouřlivák je známý spíše pro své kontroverzní vystupování než skvělý tenis, který sem tam dokáže předvést. Nyní se 25letý rodák z Canberry svěřil, že vlastně o grandslamový titul ani neusiluje a nemá smysl, aby si platil předraženého kouče. "Na to jsem moc zajetý ve svých kolejích, nerad si nechávám radit."

Kyrgios má podle mnohých obrovský talent. Jenže tenisu na druhou stranu neobětuje vše, a proto ve své kariéře vyhrál "jen" šest turnajů ATP a na grandslamech se dvakrát dostal do čtvrtfinále, ačkoli mu bylo předpovídáno, že grandslamových vavřínů bude mít hned několik a bude světovou jedničkou. Pětadvacetiletý Australan dokázal také porazit všechny členy Big Three.

A co mu chybí, aby svou kariéru posunul na další stupínek? Podle mnohých právě trenér. Kyrgios měl nespočet nabídek, jenže ani například legendy bílého sportu John McEnroe nebo Boris Becker rodák z Canberry nenajal a nechystá se někoho oslovit ani teď.

"Osobně si myslím, že je to tak trochu vyhazování peněz. Podle mě jsou trenéři přepláceni. Já navíc ani neusiluju o grandslamový titul, chci hrát po svém a tenis si užívat. Takže pro mě nemá smysl si najmout kouče, bylo by to plýtvání času pro nás oba."

Na to, aby s někým spolupracoval a nechal si radit, se Kyrgios vůbec necítí. "Byla by to noční můra. Jsem až moc zajetý ve svých kolejích a upřímně nemám rád, když mi někdo radí."

I kdyby se talentovanému Kyrgiosovi někdo pokusil pomoci k zisku grandslamového vavřínu, kvůli zdravotním potížím si bývalý 13. hráč světa nedokáže představit, že by jeho tělo vydrželo sedm dlouhých grandslamových zápasů v řadě. Kyrgios od roku 2018 skrečoval či odstoupil na celkem 20 turnajích, problémy měl s pravým loktem, levým zápěstím, kyčlí, kolenem, ramenem a klíční kostí.

"Nevěřím tomu, že by moje tělo vydrželo sedm zápasů hraných na tři vítězné sety, každý z nich by mohl trvat třeba tři až čtyři hodiny. Chci si prostě tenis užívat, přijde mi, že ho někteří berou až moc vážně."