Kyrgios: Prosazovat konání US Open je sobecké. Podívejte se, co se ve Spojených státech děje

Tenisové dění se má obnovit v srpnu na amerických turnajích a pořadatelé US Open dělají vše pro to, aby letošní ročník svého grandslamu uskutečnili. To přijde Nickovi Kyrgiosovi sobecké. Australský bouřlivák totiž věří, že by se tenis do normálu měl vrátit až ve chvíli, kdy se přežene pandemie koronaviru i momentální nepokoje ve Spojených státech.

Tenisová sezona je přerušena od začátku března a nejbližší termín restartu sezony je 1. srpna, kdy se má hrát ve Spojených státech. V poslední srpnový den má vypuknout hlavní soutěž newyorského grandslamu US Open.

Nad ním ovšem visí velký otazník. Někteří hráči do New Yorku, který je epicentrem nákazy koronaviru ve Spojených státech, cestovat nechtějí. Jiným vadí velmi přísné podmínky, které pořadatelé US Open chystají. V zemi navíc dochází k protestům proti policejní brutalitě a rasismu.

Kvůli momentální situaci ve Spojených státech nesouhlasí s konáním obvykle závěrečného grandslamu sezony ani Kyrgios. Proto se na sociálních sítích zeptal, zda by se letošní US Open opravdu mělo uskutečnit, a dokonce v příspěvku označil všechny členy Big Three.

Odpovědí má australský bouřlivák mnoho, ale zatím žádnou od Rogera Federera, Rafaela Nadala ani Novaka Djokoviče.

V dalším příspěvku vyjádřil svůj názor k celé situaci. "ATP se snaží, aby letošní US Open proběhlo. To mi přijde vzhledem k tomu, co se teď děje, sobecké. Samozřejmě hovořím o koronaviru a také nepokojích. Musíme společně toto překonat, aby se tenis mohl vrátit do normálu. To je můj názor."

The ATP is trying to make the US Open go ahead. Selfish with everything going on at the moment. Obviously Covid, but also with the riots, together we need to overcome these challenges before tennis returns in my opinion. https://t.co/tEHPvr4miB — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 11, 2020

Verdikt ohledně US Open, které má po včerejší videokonferenci tři scénáře, by měl padnout v nejbližších dnech.