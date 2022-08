Kyrgios si v Montréalu připsal sedmou výhru v řadě a vyzve světovou jedničku Medveděva

Nick Kyrgios v posledních týdnech prožívá asi vůbec nejlepší období své kariéry. Po senzačním Wimbledonu, kde ho až v jeho prvním grandslamovém finále zastavil Novak Djokovič, bez ztráty podání zvládl všech šest zápasů před týdnem ve Washingtonu a získal svůj sedmý titul a první po přesně třech letech.

Na vítězné vlně pokračuje na Masters v Montréalu, kde si na úvod poradil dvakrát 6-4 se Sebastiánem Báezem. Sedmadvacetiletý australský bouřlivák sice jednou zaváhal na servisu (po 73 vyhraných gamech) a přišel o jednu z úctyhodných sérií, nicméně roli favorita přesto bez větších problémů potvrdil a za necelou hodinu a půl si i díky 27 vítězným úderům připsal sedmé vítězství v řadě a 13. z posledních 14 duelů.

Rodák z Canberry se může od začátku června pyšnit vynikajícími výsledky, konkrétně semifinále ve Stuttgartu a Halle, finále Wimbledonu a triumfem ve Washingtonu. K tomu můžeme přidat deblové triumfy v posledních dvou týdnech v Atlantě a Washingtonu (premiérový double).

O vyrovnání svého maxima v tomto dějišti (osmifinále 2015 a 2017) se utká se světovou jedničkou a obhájcem titulu Daniilem Medveděvem, který loni nenašel přemožitele v Torontu a rovněž do kanadské metropole přijel po zisku trofeje. Ruský tenista v uplynulém týdnu bez ztráty setu ovládl Los Cabos a ukořistil první letošní vavřín.

"Medveděv sem taky přijel po zisku titulu a je světová jednička. Žebříček ale nic moc neznamená, dneska jsem hrál se soupeřem, který je výš než já. Medveděv je však mašina," řekl Kyrgios před čtvrtým vzájemným soubojem.

