Kyrgios ve Washingtonu ukončil tříletý půst bez titulu. Cestou neztratil jediný servis

Nick Kyrgios oslňuje skvělou formu. Z posledních 19 zápasů má bilanci 12-1 ve dvouhře a 6-0 ve čtyřhře.



Poté, co ve Wimbledonu ukončil tříleté čekání na finále a dvakrát překonal své grandslamové maximum a následně kvůli bolestem kolena vynechal singl v Atlantě, ve Washingtonu ukončil tři roky dlouhé čekání na triumf.



V metropoli Spojených států amerických, kde právě v roce 2019 získal svůj poslední 6. titul na okruhu ATP, sice musel ve čtvrtfinále odvracet pět mečbolů proti Francesi Tiafoemu, ale přežil a v pěti zápasech nenašel přemožitele.



Kyrgios v průběhu týdne odvrátil všech deset brejkbolů a vyhrál všech 64 gamů po svém podání.



Ve finále si 27letý Australan poradil s Jošihitem Nišiokou. O rok mladšího Japonce porazil 6-4 6-3 a vzájemnou bilanci upravil na 5-0.



V celkově 11. finále Kyrgios vybojoval 7. titul a opět z tvrdého povrchu. Dvě trofeje z jednoho turnaje si do sbírky připsal poprvé.







26letý Nišioka ve Washingtonu ukončil čtyři měsíce dlouhé čekání na výhru na turnaji ATP a také díky skalpu světové osmičky Andreje Rubljova se dostal až do svého celkově třetího a dosud největšího finále. Jedinou trofej pro šampiona získal v Shenzhenu 2018.



Kyrgios si navíc ve Washingtonu zahraje o premiérový double na okruhu ATP. Finále ho čeká i ve čtyřhře společně s domácím Jackem Sockem, o druhý společný triumf utkají s Ivanem Dodigem a Richardem Krajickem.



Australan může ve čtyřhře získat 3. letošní a celkově 4. titul poté, co s krajanem Thanasim Kokkinakisem v lednu ovládli Australian Open a před týdnem dobyli Atlantu.



Kyrgiose po turnaji čeká přesun do Kanady na podnik Masters 1000 v Montréalu, kde ho v prvním kole čeká Argentinec Sebastián Báez. Nišioka by měl po týdnu volna absolvovat challenger ve Vancouveru.