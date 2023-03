Legenda Navrátilová se opět zbavila zákeřné nemoci. Podle lékařů už rakovinu nemá

"Podle názoru lékařů už rakovinu nemám. Ještě budu muset chodit na ozařování pravého prsu, ale bude to jen pár týdnů a spíš než cokoli jiného to bude prevence," řekla Navrátilová v rozhovoru pro TalkTV, jenž bude celý odvysílán dnes.

Lékaři objevili u Navrátilové dva nálezy poté, co jí v listopadu po Turnaji mistryň ve Fort Worthu zduřila lymfatická uzlina na krku. Začátkem ledna jedna z nejlepších tenistek historie uvedla, že oba nálezy jsou v raném stadiu a prognózy na uzdravení jsou velké.

Martina Navratilova was told last week that she is free of cancer three months after starting a trial proton therapy treatment. The full interview by Piers Morgan will be shown at 8pm on TalkTV tomorrow. https://t.co/d2IiXCGrZr