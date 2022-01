Lehečka, Macháč a Kopřiva na challengerech v Austrálii postoupili do čtvrtfinále

ATP CHALLENGER TOUR - Dvacetiletý Jiří Lehečka i o rok starší Tomáš Macháč prožívají povedený vstup do letošní sezony. Oba čeští mladíci dnes zvládli osmifinále na challengeru v australském Traralgonu a postoupili mezi nejlepší osmičku. V Bendigu se do čtvrtfinále po vydřeném vítězství probojoval Vít Kopřiva.

Jiří Lehečka si na konci sezony 2021 zahrál své čtvrté finále na challengerech a znovu po dvou letech dostal šanci reprezentovat v Davisově poháru. Nový tenisový rok zahajuje na challengeru v australském Traralgonu a hned na úvod se pořádně nadřel, zástupce páté stovky Uladzimira Ignatika zdolal až po skoro třech hodinách.

Další náročný duel absolvoval dnes, v osmifinále po téměř dvou hodinách boje přetlačil 4-6 6-1 7-5 bývalého 45. hráče světa Maximiliana Marterera z Německa. Po ztraceném servisu v úvodním dějství nabídl soupeři jediný brejkbol, a to když poprvé podával na postup. Dvacetiletý Čech však dostal druhou šanci a tu čistou hrou využil.

Ve čtvrtfinále, které si zahraje už na třetím challengeru v řadě, se střetne s nasazenou pětkou Bjornem Fratangelem ze Spojených států.

Mezi nejlepší osmičku prošel také o rok starší Tomáš Macháč. Lehečkův kolega z daviscupového týmu za hodinu hry smetl 6-1 6-2 domácího Akiru Santillana, přemožitele Lukáše Rosola z úvodního kola.

Jednadvacetiletý Čech musel ve svém úvodním zápase sezony proti Haroldovi Mayotovi do rozhodujícího dějství (skreč), ovšem dnes na kurtu dominoval. Na podání dohromady prohrál jen devět fiftýnů a jediný brejkbol odvrátil. O postup do semifinále bude bojovat s Michajlem Kukuškinem.

Kopřiva do čtvrtfinále postoupil v Bendigu, Vrbenský neuspěl

Vít Kopřiva loni prožil nejlepší rok kariéry a určitě si letos dělá zálusk ještě na lepší výsledky. Čtyřiadvacetiletý Čech, který v červenci na antuce ve Gstaadu při svém debutu na turnajích ATP šokoval skalpem Denise Shapovalova a postupem z kvalifikace do semifinále, do letošní sezony vstupuje parádně.

V australském Bendigu začal cenným skalpem bývalého člena Top 100 Rubena Bemelmanse, navázal na něj vítězstvím nad nasazenou dvojkou a 144. hráčem světa Cemem Ilkelem a dnes po více než dvou a půl hodinách boje přetlačil 7-6(11) 4-6 6-3 Facunda Menu, který v žebříčku figuruje o devět příček za ním. O vyrovnání svého maxima mimo nejnižší okruh ITF se utká s nasazeným Američanem Ernestem Escobedem

Michael Vrbenský skončil na challengeru v italském Forli ve druhém kole. Český kvalifikant v něm nestačil jasně 2-6 3-6 na nasazeného Maďara Zsombora Pirose.