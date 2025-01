Lehečka na úvod Australian Open porazil domácí divokou kartu, k postupu má nakročeno i Macháč

AUSTRALIAN OPEN – Čerstvý šampion z Brisbane Jiří Lehečka (23) třetí rok po sobě zvládl vstup do Australian Open. Předloňský čtvrtfinalista odstartoval výhrou nad domácí divokou kartou Li Tuem (28), kterého v Margaret Court Areně porazil 3:1 na sety. Dobře má své úvodní utkání rozehrané i Tomáš Macháč (24), který vede 2:0 nad Indem Sumitem Nagalem (27).

Lehečka – Tu 6:1, 3:6, 6:3, 7:6

Jiří Lehečka už třetí rok po sobě prožívá úspěšný vstup do sezony. Předloni se prodral do čtvrtfinále Australian Open, loni v Adelaide získal premiérový titul na okruhu ATP a letos je po šesti zápasech stále bez porážky: v Adelaide slavil svůj druhý triumf a nyní má za sebou vítězný vstup do grandslamu v Melbourne. Domácího hráče druhé světové stovky Li Tua porazil 6:1, 3:6, 6:3, 7:6.

"Byl to těžký test, ale cítím se skvěle. Oba jsme dnes odehráli rozhodně skvělý zápas. Ve třetím setu jsem upravil pár detailů a jsem rád, že jsem zvítězil," komentoval Lehečka v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

Připravujeme podrobnosti...

Nagal – Macháč 3:6, 1:6 / hraje se