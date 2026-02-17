Lehečka po suverénním výkonu spláchl Brooksbyho, v Dauhá postupuje
Lehečka – Brooksby 6:3, 6:3
Lehečka začal zápas prvního kola v Dauhá o poznání lépe než jeho soupeř. První brejk získal v šesté hře, a přestože ho nedokázal potvrdit, dlouho ho to mrzet nemuselo. Za stavu 4:3 mu Brooksby místo srovnání game takřka odevzdal a český tenista šel sadu dopodávat. To se mu bez problému podařilo, pomohl si i vítězným bekhendem a získal první set.
Američan začal českému tenistovi čím dál více pomáhat nevynucenými chybami. Toho osmý nasazený využil a druhé dějství začal rychlým ziskem soupeřova podání. V šesté hře si Lehečka sám zkomplikoval situaci dvěma dvojchybami v řadě a Brooksby se postupně dostal ke dvěma brejkbolům. S oběma šancemi soupeře si ale Čech poradil skvělým servisem a zvýšil na 4:2.
V osmé hře Lehečka odvrátil další brejkbol a ocitl se game od výhry. V následující hře mu Američan znovu pomohl svými chybami a český tenista utkání uzavřel už na příjmu a za 84 minut mohl slavit teprve druhé letošní vítězství na individuálních turnajích.
Lehečka zatím neprožívá povedený začátek sezony, jako tomu bylo v posledních dvou letech, kdy si z Austrálie pokaždé přivezl titul. Při obhajobě v Brisbane si v osmifinále poranil kotník a na Australian Open padl hned v prvním kole s kvalifikantem. Po pauze se úspěšně vrátil v Davis Cupu a vítězně začal i na turnajích ATP.
V Dauhá si loni připsal životní skalp Carlose Alcaraze a padl až s Jackem Draperem v semifinále, stejně jako v roce 2023. O čtvrtfinále si v Kataru zahraje s vítězem duelu mezi Belgičanem Zizou Bergsem a Francouzem Giovannim Mpetshim Perricardem. Po odhlášení Alexandera Bublika je ve své čtvrtině nejvýše postaveným hráčem a výsledek z minulého roku by měl zopakovat.
Výsledky turnaje ATP 500 v Dauhá
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
