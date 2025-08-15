Lehečka proti Sheltonovi opět nezvládl závěry obou setů, v Cincinnati znovu končí v osmifinále

ATP CINXINNATI - Jiří Lehečka (23) na Masters v Cincinnati nestačil na ve formě hrajícího Bena Sheltona (22) a stejně jako loni končí v Ohiu před branami čtvrtfinále. Šampion přechozí tisícovky v Torontu zvítězil 6:4, 6:4 a prodloužil vítěznou sérii na devět utkání. V boji o semifinále čeká Američana neoblíbený Alexander Zverev.
Jiří Lehečka v Cincinnati prohrál po roce znovu v osmifinále (@ Shelley Lipton/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia)

Shelton – Lehečka 6:4, 6:4

Jiří Lehečka na tisícovce v Cincinnati zvládl dvě povinné výhry nad domácím Tristanem Boyerem a Australanem Adamem Waltonem a obhájil loňský postup mezi šestnáctku nejlepších. V boji o čtvrtfinále však stejně jako minulý rok padl s domácím favoritem.

V zápase proti Benu Sheltonovi ustál i dlouhý pátý game, ve kterém musel odvracet dva brejkboly a dlouho si držel své podání. Zaváhal až v deváté hře a Američan následně sadu bez problémů dopodával. V úvodu druhého dějství Lehečka poprvé dokázal prolomit soupeřův servis a dostal se do vedení 2:0.

Brejk však potvrdit nedokázal a v koncovce se odehrál naprosto stejný jako v první sadě a pro posledního českého tenistu v pavouku tak turnaj skončil. Lehečka se v zápase trápil především na prvním podání, kterém měl úspěšnost pouze 48 %.

Zápas trochu připomínal jediné předchozí střetnutí obou hráčů. Letos na trávě ve Stuttgartu zvítězil Shelton taktéž dvakrát 6:4 a brejk slavil pokaždé až v úplném závěru sady. Na zeleném pažitu však bylo ještě méně výměn a Američan byl na svém servisu naprosto neohrožený.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Šestý hráč světa tak po triumfu v Torontu pokračuje na vítězné vlně i na domácí půdě a svou neporazitelnost protáhl na devět zápasů. V boji o semifinále čeká Američana neoblíbený Alexander Zverev, se kterým prohrál všechny tři vzájemné duely, dva z nich letos a jeho minulý rok právě tady v Cincinnati.

Lehečka by se s Sheltonem na amerických betonech mohl potkat brzy znovu. Čeští tenisté se totiž v září střetnou s týmem USA ve druhém kole kvalifikace Davis Cupu v Delray Beach na Floridě a vzhledem k formě budou oba hráči plnit roli největších týmových opor.

Výsledky turnaje Masters 1000 v Cincinnati

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Komentáře

3
miros
15.08.2025 07:18
Tak Jirka opět nezklamal kdy šlo o rozhodující gamy tak se připosral jako vždycky. U něj je to taková klasika. Ten bude jako Berdych, něco občas vyhraje, ale na Grandslamy si nešáhne.
Ten by místo poletování s holkama, měl být od rána do večera s mentálním koučem, pokud chce teda něco pořádného vyhrát. Toť můj skromný názor.
paddy
15.08.2025 06:56
Jako přes kopírák
4/4 vždy selhal přesně na konci setu, to je i statisticky málo pravděpodobné

Slabá hlava, to je jeho poznávací znamení smile

#mentalni.liliput
hanz
15.08.2025 06:52
Lehundin EVERGÝN - u něj bohužel platí, že svůj stín nepřekročíš...
