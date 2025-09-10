Lehečka si na Tiafoa věří a pokusí se poprvé uspět. Doufám, že přišel čas na odvetu, říká
"Doufám, že přišel čas na odvetu. Zápasy s ním byly vždy vyrovnané. Naposledy jsem s ním hrál minulý rok, když jsem se vracel po těžkém zranění. Byl to třetí zápas po pauze, a i tak jsem prohrál těsně v tie-breaku třetího setu. Bylo to vyrovnané. Letos jsem trochu jiný hráč než loni, ale uvidíme. Tohle je Davis Cup. Víme, že se rozdíly celkově mažou a zápasy vypadají malinko jinak. Na zápas se těším a doufejme, že to půjde v náš prospěch," uvedl Lehečka.
S devětadvacátým hráčem světa Tiafoem nejprve Lehečka prohrál před dvěma lety ve Stuttgartu 6:7, 4:6, vloni na něj nestačil v Cincinnati poměrem 4:6, 7:6, 6:7. Tenista z Kněžmostu věděl, že se vedle soupeře bude muset vypořádat i s nepříjemnou atmosférou.
"On je tím vyhlášený a sám to i říká, že když hraje na domácí půdě v Americe, tak je to úplně jiný Tiafoe. Je to vidět i na výsledcích, kde minulý rok hrál finále v Cincinnati a semifinále na US Open. Hrát před domácím publikem ho baví a v tomhle může herně i mentálně hodně narůst. Budu se držet při zemi a uvidíme, jak se to bude vyvíjet," řekl Lehečka, jemuž patří v žebříčku 16. místo.
Ve floridském Delray Beach se dosud snažil aklimatizovat na místní podmínky. V dějišti panují vysoké teploty a vlhkost. Kvůli deštivému počasí hrozí i odklady. "Jsou to věci, na které bychom měli být zvyklí a pracovat s nimi. Může se nám to stát na jakémkoliv turnaji i na jakémkoliv Davis Cupu. Doufejme, že se to odehraje. Pro nás je hlavní se připravit na zápas a čekat, že se může stát cokoliv," podotkl Lehečka.
Na případné odklady je nachystaný. "Stát se to může, ale to už je daň za to, když chceme Davis Cup hrát. Ne vždy zapadá do kalendáře, jak bychom si představovali. Ale pro mě to nebylo téma. Poté, co jsem vypadl z New Yorku, jsem udělal maximum, abych přijel připravený. I když tělo po té dlouhé šňůře bolí a je unavenější než normálně, je to jedna z věcí, se kterou jsme jako sportovci schopní pracovat," řekl Lehečka.
Zatímco Tiafoe se bude opírat o domácí prostředí, Lehečka věří, že mu pomohou pozitivní zkušenosti z týmové soutěže. V ní vyhrál už devět zápasů. "Na ten formát jsem celkově asi trochu víc zvyklý. Je potřeba říct, že Američani berou Davis Cup jinak než evropské země. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. I když toho Tiafoe v Davis Cupu neabsolvoval tolik, rád hraje na domácí půdě a před domácím publikem. O to se určitě pokusí opřít. A já se pokusím opřít o to, že už jsem hrál Davis Cup hodněkrát na cizí půdě a že se mi tam povedlo nějaké výhry urvat," doplnil Lehečka.
