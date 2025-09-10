POHLED: Šance Čechů proti USA? Cesta vede přes týmovou dvojku a jedno překvapení
Český mužský tenis zažívá nejlepší období od dob Berdycha a Radka Štěpánka, dvojnásobných vítězů Davisova poháru. Bývalý čtvrtý hráč světa je od začátku letošní sezony novým kapitánem reprezentace. I díky jeho přítomnosti chtějí všichni nejlepší čeští hráči týmovou soutěž hrát.
Silný tým složený z třech hráčů TOP 25 Lehečky, Menšíka a Macháče, deblového specialisty Adama Pavláska a nadějného nováčka Petra Brunclíka však v druhém kole kvalifikace není favoritem. Hraje se totiž na domácí půdě nejúspěšnějšího daviscupového týmu historie.
Hlavními oporami amerického týmu jsou elitní deblisté Rajeev Ram a Austin Krajicek, světová pětka Taylor Fritz a bývalý člen TOP 10 Frances Tiafoe. Právě přes týmovou dvojku by Češi měli udělat oba body. Žebříčkově jsou favority, a navíc jsou letos v lepší formě. Američanovi se totiž vůbec nedaří, a to ani na oblíbené domácí půdě.
Lehečka s Tiafoem sice oba vzájemné duely prohrál, loni v Cincinnati to byla ale obrovská bitva a česká jednička se bude chtít pomstít. Navíc na nedávném US Open postoupil až do čtvrtfinále. Pokud by v zahajovacím duelu uspěl a získal první bod, určitě by pomohl i Menšíkovi, který poté vyzve Fritze.
Dvacetiletý Čech může pouze překvapit, od šokujícího triumfu v Miami totiž nepředvádí výkony hodné člena TOP 20. Zaskočit aktuální světovou pětku se mu právě na floridské tisícovce povedlo a určitě z tohoto skalpu bude v zápase čerpat. Může se tak postarat o překvapení, které Češi nutně potřebují.
Daleko větším oříškem bude čtyřhra, do které jsou aktuálně přihlášeni Macháč s Pavláskem, konečná dvojice se však ještě může změnit. Ať už čeští tenisté nastoupí v jakémkoli složení, s největší pravděpodobností proti sobě budou mít dvě bývalé deblové světové jedničky a finalisty loňské olympiády v Paříži. V tomto duelu se od našich hráčů bod rozhodně nečeká.
Rozhodující by tak měly být poslední dvě dvouhry. Nejdříve by se v boji týmových jedniček měl utkat Lehečka s Fritzem. Ani proti němu ještě v minulosti neuspěl, poslední čtvrtý duel prohrál letos v Torontu v tie-breakové bitvě. Pokud Američana neskolí Menšík, bude to muset udělat právě 16. muž žebříčku, aby si Česko udrželo šanci na postup.
Rozhodne duel Macháč?
Macháč je trochu nešťastně až týmovou trojkou a do dvouher zatím zvolen nebyl. Je však možné, že si ho kapitán Berdych nechává v záloze a nasadí ho v ten nejvíce potřebný moment. Ten by mohl přijít za stavu 2:2, kdy bude rozhodovat poslední singlové utkání.
V něm jsou zatím nominovaní Menšík s Tiafoem, ani jeden však nijak oslnivou formu nemá a pokud český mladík v předchozím zápase nepřekvapí Fritze, nabízí se možnost, aby dostal šanci o něco zkušenější Macháč, který bude pravděpodobně rozehraný ze čtyřhry. Záležet bude ale především na jeho fyzické kondici, loni v Davis Cupu dvakrát skrečoval a v Delray Beach, kde se klání odehraje, jsou velmi složité podmínky.
V týmu Američanů se žádná změna před případným pátým zápasem nepředpokládá, jediným hráčem v záloze je servisman Reilly Opelka, na kterého umí hrát Menšík i Macháč, přestože poslední vzájemný souboj prohrál.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
