Lehečka smetl belgickou naději, v Bruselu si zahraje o semifinále

DNES, 18:00
ATP BRUSEL - Jiří Lehečka (23) potvrdil ve svém úvodním zápase na turnaji v Bruselu roli velkého favorita. Ve druhém kole si poradil s domácím tenistou a úspěšným kvalifikantem Gillesem Arnaudem Baillym (20) po setech 6:3, 6:2 a zajistil si postup do čtvrtfinále. V něm změří síly s Francouzem Benjaminem Bonzim (29).
Lehečka Jiří
Bailly Gilles Arnaud
Lehečka si zajistil bezproblémový postup do čtvrtfinále (@ Jade Gao / AFP / AFP / Profimedia)

Lehečka – Bailly 6:3, 6:2

Lehečka vstupoval do duelu s Baillym v roli obrovského favorita. Hned v prvním gamu však musela česká jednička při svém podání řešit první a také poslední brejkovou hrozbu. Talentovaný Belgičan ji ale neproměnil a brzy toho mohl litovat.

Za stavu 3:2 pro světovou sedmnáctku totiž jako první přišel o servis, což Lehečka, který na turnaji plní roli nasazené trojky, vzápětí na svém podání potvrdil čistou hrou a šel do vedení 5:2.

Svěřenec Michala Navrátila už žádné komplikace nepřipustil, první set dovedl za 31 minut hry k výhře 6:3 a šel do vedení 1:0 na sety.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Bailly, který to coby junior dotáhl na místo světové jedničky, byl i ve druhém dějství pod tlakem favorizovaného Čecha.

Lehečka svému soupeři podruhé v zápase prolomil podání za stavu 1:1, totéž si zopakoval i při dalším Belgičanově servisu a vedl již 4:1.

Rodák z Mladé Boleslavi jasně dominoval ve statistice vítězných míčů, svého soupeře přehrával ve výměnách od základní čáry i při hře na síti.

Mladý Belgičan ještě stihl jednou vyhrát svůj servis, na víc než na korekci konečného výsledku to nestačilo.

Lehečka zakončil utkání na svém podání čistou hrou a po hodině a 15 minutách se mohl radovat z pohodového postupu 6:3, 6:2.

Se svým dalším soupeřem Francouzem Bonzim se Lehečka potkal zatím dvakrát, oba duely se odehrály v letošním roce a v obou byl úspěšnější český tenista. Uspěl ve druhém kole Australian Open i na trávě ve Stuttgartu. Oba zápasy ovládl bez ztráty sady.

Výsledky turnaje ATP 250 v Bruselu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Trojchyba_Mat
15.10.2025 18:29
com
15.10.2025 18:39
hehe
