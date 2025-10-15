Lehečka smetl belgickou naději, v Bruselu si zahraje o semifinále
Lehečka – Bailly 6:3, 6:2
Lehečka vstupoval do duelu s Baillym v roli obrovského favorita. Hned v prvním gamu však musela česká jednička při svém podání řešit první a také poslední brejkovou hrozbu. Talentovaný Belgičan ji ale neproměnil a brzy toho mohl litovat.
Za stavu 3:2 pro světovou sedmnáctku totiž jako první přišel o servis, což Lehečka, který na turnaji plní roli nasazené trojky, vzápětí na svém podání potvrdil čistou hrou a šel do vedení 5:2.
Svěřenec Michala Navrátila už žádné komplikace nepřipustil, první set dovedl za 31 minut hry k výhře 6:3 a šel do vedení 1:0 na sety.
Bailly, který to coby junior dotáhl na místo světové jedničky, byl i ve druhém dějství pod tlakem favorizovaného Čecha.
Lehečka svému soupeři podruhé v zápase prolomil podání za stavu 1:1, totéž si zopakoval i při dalším Belgičanově servisu a vedl již 4:1.
Rodák z Mladé Boleslavi jasně dominoval ve statistice vítězných míčů, svého soupeře přehrával ve výměnách od základní čáry i při hře na síti.
Mladý Belgičan ještě stihl jednou vyhrát svůj servis, na víc než na korekci konečného výsledku to nestačilo.
Lehečka zakončil utkání na svém podání čistou hrou a po hodině a 15 minutách se mohl radovat z pohodového postupu 6:3, 6:2.
Se svým dalším soupeřem Francouzem Bonzim se Lehečka potkal zatím dvakrát, oba duely se odehrály v letošním roce a v obou byl úspěšnější český tenista. Uspěl ve druhém kole Australian Open i na trávě ve Stuttgartu. Oba zápasy ovládl bez ztráty sady.
Výsledky turnaje ATP 250 v Bruselu
