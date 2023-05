Lehečka: Už se ode mě čekají výsledky. Na novou pozici si teprve zvykám

"Je to stoprocentně velký rozdíl. Když jsem minulý rok nebo na začátku letoška hrál na nejvyšších turnajích, byl jsem v pozici, že jsem neměl co ztratit a mohl jen překvapit. Vím, jak se v této pozici hraje příjemně. Nemáte na sebe žádný tlak, a když se něco nezdaří, kritika je skoro nulová. Díky tomu, že jsem ale hrál první čtvrtletí velice slušně, se teď tato pozice obrátila," uvedl Lehečka.

Na novou roli si Lehečka, který momentálně figuruje na 39. místě světového žebříčku, teprve zvyká. "Jsem v pozici, kdy se ode mě ty výsledky očekávají, a určitě to není nic jednoduchého. Je to ale součást sportu a čím dřív se to naučím zvládat, tím dříve budu mít šanci postupovat žebříčkem nahoru. Věřím, že se mi podaří se s tím poprat," podotkl.

Poslední turnaje českému tenistovi nevyšly. Po čtvrtfinálové účasti v Banja Luce vypadl na Masters v Madridu a Římě hned po prvním utkání. V pondělí také odstoupil z kvalifikace challengeru v Turíně a rozhodl se před startem grandslamového Roland Garros vyléčit zranění na pravé noze. "Teď se dva turnaje nepodařily, jak bych si představoval. Do příštích let ale vím, co zlepšit, a to i teď na Roland Garros. To je pro mě hlavní," řekl Lehečka.

Připustil, že navzdory postavení v žebříčku zatím doplácí na menší zkušenosti. Na Masters v Madridu a Římě startoval vůbec poprvé. "Nechci říkat, že je to nováčkovská daň, protože mluvit o nováčkovské dani, když jsem byl nasazený na Masters 1000, mi přijde pošetilé. Zároveň na tom ale něco pravdy bude. Je to něco jiného být nasazený," konstatoval Lehečka.

V nových destinacích si zvykal i na odlišné podmínky. "V Madridu je třeba nadmořská výška, v Římě jsme hráli zase v dešti. Je to skákání z odlišných podmínek. Tu zkušenost už ale nyní mám a příští rok to bude lepší," doplnil a za příklad dal i letošní osmifinálovou účast v Monte Carlu, kde startoval už v minulém roce.

K rychlejší aklimatizaci mu pomáhá také bývalá světová čtyřka Tomáš Berdych, s nímž Lehečka od jara spolupracuje. Hlavním trenérem ale zůstává dál Michal Navrátil. "S Tomášem jsme se bavili o spoustě věcech. Hodně věcí jsme se snažili konzultovat a říkal mi své názory, ale přeci jen, když si to sám vyzkouším a poznám, jak to v těch zemích a turnajích funguje, mám z toho vlastní zkušenost," řekl Lehečka.

Těší se proto na další elitní turnaje, které ho v příštích měsících čekají. Rád by se zúčastnil například Masters v Torontu a Cincinnati. "Jsou to turnaje, které jsem ještě nehrál, a bude to pro mě něco nového. Těším se na to a jsem motivovaný ty turnaje poznat. Nebude to nic jednoduchého, ale bude to v pohodě," dodal Lehečka.